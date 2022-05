El turista que cayó haciendo Bungee Jumping en el puente dijo: “No tenían personal para asistirme”

El turista que sobrevivió a una fuerte caía de 40 metros en el puente del dique Cabra Corral, Martín Méndez, habló el día después de su desafortunada experiencia.

En diálogo con El Tribuno desde la clínica donde se encuentra internado, en estado de observación, dijo por un lado que la empresa se portó bien pero también acusó que no tuviera personal capacitado en un momento tan crítico. Además se quejó de que ningún representante del Gobierno, del Ministerio de Turismo y Deportes ni de la intendencia de Coronel Moldes se haya comunicado con él.



Luego de que cayera y fuera asistido por la lancha que recoge a los participantes del agua, el turista reclamó que la empresa “no tenía médico ni enfermero, ni personal capacitado, ni siquiera me dijeron ‘no te muevas, quedate acostado, sabían menos que yo que soy ingeniero, acerca de salud”.

Contó también que se movilizó desde el agua por sus propios medios luego de caer haciendo Bungee Jumping. “Me subí yo solo a la lancha, me bajé en un muellecito y subí por las escaleras; fui caminando por donde estaba esta gente que ya estaba con una adrenalina al máximo. Puteé a los gritos a todo el mundo”.

Por otro lado, Méndez recriminó que ninguna autoridad de la provincia lo haya contactado. “Me llama mucho la atención que nadie se ponga a disposición ni me contacte ya sea por parte de la Gobernación, la Intendencia o de Turismo para entender un poco cómo van a hacer para que esto no se repita, hay un total desinterés”, expresó.

“Para la empresa es un error del empleado. No me conforma esa respuesta ni por el lado del Ministerio (de Turismo), que a mi me digan que estaba todo en regla, entonces tienen que revisar qué piden para que algo esté habilitado, qué procesos piden”, añadió.

El hombre oriundo de Buenos Aires negó que la soga se haya cortado tal como se lo aseguró la dueña de la empresa que administra los deportes extremos en el puente del Cabra Corral. Luego de confirmar que dicha empresa se hace cargo de su internación y estadía a raíz del accidente, contó que el médico le diagnosticó politraumatismo. “Tuve hipotermia en el momento y ahora estoy con estrés postraumático, con problemas para dormir, estoy con dolores. Fue muy fuerte la verdad”, comentó.

Martín también agradeció la atención de los efectivos policiales que lo asistieron y del personal del centro de salud de Coronel Moldes donde recibió los primeros auxilios.

Tras la dramática situación que atravesó, el turista analizó: “Este lugar estaba habilitado, entonces yo pienso si tiene todo en regla, la regla está mal. La empresa no estaba en falta, pero entonces la regla está mal porque evidentemente el procedimiento estaba mal hecho. Lo hablé con la dueña, me dice fue un error humano, que todo el personal está capacitado y tiene más de diez años, entonces yo decía, cuando la vida de una persona está en juego, no puede quedar en mano de otra persona nada más. Si ese nudo es tan importante, lo tienen que chequear más personas”.

¿Quién es el turista haciendo Bungee Jumping?

El turista vive en Recoleta, tiene 36 años y es ingeniero. Aseguró que nunca había realizado esta actividad pero sí había practicado paracaidismo.



Luego de pasear el fin de semana por nuestra ciudad con dos amigos, tenía previsto regresar a Buenos Aires ayer a primera hora en avión. Ahora debe permanecer internado por lo menos hasta hoy.

El visitante dijo que canales nacionales de televisión lo llamaron para entrevistarlo vía zoom, tras lo cual agregó que las autoridades “habilitan actividades y las habilitan mal evidentemente. Uno se accidenta y cuando te pasa algo no viene nadie a ver cómo estás. Salió en todos los medios del país. No es que me golpeé con una soga”.

El ingeniero se encontraba en las últimas horas sedado y en un momento postraumático. “Por momentos me acuerdo de la caída, me largo a llorar”.



Con respecto a si demandará a la empresa por el accidente, sostuvo que, por ahora, su intención es solo recuperarse: “Quiero volver a mi casa, después veré qué hago”.