Denuncia contra el diputado Rodríguez: “Hay una opereta política detrás”

El legislador de La Candelaria, Fabio Francisco Rodríguez, fue recientemente denunciado por una supuesta estafa. La denunciante es una joven de El Tala quien aseguró que luego de ofrecerle una beca de estudio, el legislador habría utilizado sus datos personales para cobrar un dinero.

Según describió la joven, sin su conocimiento le habrían crearon una cuenta bancaria donde le despistaban en concepto de “Agrupación política” $140 mil mensuales, cifra que se incrementó meses después en $180 mil. Rodríguez le reclamó el dinero para utilizarlo con fines solidarios.

En FM Aries, Rodríguez, manifestó que las acusaciones públicas por estafa de la joven no coinciden con lo expresado en la denuncia penal y que “hay una opereta política detrás”.

Confirmó que la mujer había trabajado para él y que le sorprendió la noticia porque mantiene una buena relación con la familia de la joven. “Es una situación incómoda mí, para ella y su familia, no sé qué pasó en el medio” finalizó el diputado.

“En la parte jurídica ya me puse a disposición y en la parte del Poder Legislativo pedí que se cree una comisión investigadora para que me investiguen y se resuelva esta situación incómoda para mí y para la señorita y su familia. Tenemos una buena relación, no sé qué pasó en el medio”, dijo.

El diputado confirmó que la chica trabajaba en la Cámara pero no quiso responder sobre el monto que supuestamente cobraba la mujer.