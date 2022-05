Barrio San Carlos, vecinos alertan un envenenamiento masivo de perros

Son días de preocupación por parte de los vecinos del barrio San Carlos, en la zona sur de la ciudad de Salta, debido a una situación que viene sucediendo desde hace tiempo. Es que otra vez estarían envenenando a las mascotas de los vecinos, más precisamente a los perros.

Una vecina del barrio se comunicó con InformateSalta para dar los detalles de esta problemática, luego que una perrita que tenía de mascota murió hace pocos días tras haber sido aparentemente envenenada, aseverando igualmente que esto es conocido por todos los habitantes quienes tienen sus sospechas del eventual causante.

“Esto viene de hace mucho, empezó con otro perrito hace dos años, un nene vio que un hombre le dio comida al ‘negro, como lo llamábamos, y luego se cayó”, relató sobre el primer caso que detectaron de un perro al que le dieron supuestamente comida con algún tipo de tóxico, pero que pudieron salvarlo gracias a que vieron el momento en que intentaban matarlo.

Sin embargo en estos años los casos habrían continuado, siendo objetivo de este ataque aquellos canes que algunas familias adoptaron y que están acostumbrados a salir de las casas a pasear o dar vueltas por las cuadras.

“Ya son 4 o 5 los casos, mi hermano encontró otro perro muerto hace meses”

En cuanto a su caso, su perrita también era adoptada y solía salir a dar vueltas. Una noche se percataron que estaba hinchada y luego falleció. Ahora su temor está en los otros dos perritos que viven con ella, de que corran la misma suerte.

La denunciante comentó que en el barrio, los vecinos sospecharían de un hombre quien residiría cerca de una plaza donde se dieron la mayoría de las muertes de estos perros. Sin embargo al no tener pruebas físicas, no pueden actuar al respecto.

La vecina relató que la policía les dijo que no pueden actuar más allá de radicar la denuncia y cuando piden la asistencia de las cámaras de seguridad, estas nunca funcionan.

“Ya no sabemos cómo actuar, de la denuncia no tuvimos más respuestas, no tenemos pruebas físicas”