Cambio de cuerpos en el Materno: “Lo único que queda es una beba, va a tener que llevarla a ella”

Fue este fin de semana cuando InformateSalta dio a conocer antes que nadie este hecho que impactó a toda la sociedad salteña, respecto al cambio de cuerpos de dos bebés que tuvo lugar en el hospital Materno Infantil, donde una pareja reclamó que cuando iban a despedir a su bebé que falleció al poco tiempo de nacer, les avisaron que se habían equivocado y que el cuerpo que les correspondía ya había sido cremado.

Luego de todas las repercusiones que hubo sobre el tema, los padres del bebé que cremaron estuvieron en el programa Agenda Abierta del canal Somos Salta, donde relataron los momentos que vivieron, los problemas que habían tenido y comentando que las cenizas de su bebé iban a ser enterradas.

“Fue muy difícil lo que pasamos últimamente”, manifestó primeramente Daniela Martínez, la mamá, quien señaló que no se enteró que su hijita había muerto hasta que le dieron el alta. Por su parte el padre, Roberto Laime, aseguró que nunca dejaron que pasara a conocer a su hija, ni cuando nació ni cuando falleció.

“No me dejaron pasar en ningún momento, cuando nació el guarda se cerró en que no podía pasar, ¿por qué? Yo quería conocer a mi bebé, me decían que tenían la orden de no dejarme pasar, y me pasó lo mismo con la morque, no pude conocer a mi hijo, soy el único que quedé sin conocerlo”, lamentó.

"LO ÚNICO QUE QUEDA ES UNA BEBA, LLEVALA A ESA": el padre del recién nacido muerto y cremado por error cuenta que en la morgue quisieron entregarle otro cuerpo a cambio de su hijo.



Doloroso e impactante relato del hombre de Chicoana. pic.twitter.com/9Mg896SoJ2 — Agenda Abierta (@agendaabiertaok) May 11, 2022

En cuanto al intercambio de cuerpos, Roberto dijo que cuando la criatura fallece, ya habían solicitado la tumba, el cajón para el entierro pero cuando venían en un remis por Cerrillos lo llama una señora. “Me dice que tenían malas noticias, me dice que cambiaron el bebé, ¿cómo que cambiaron el bebé? Que se entregó la bebé a otra persona”, recordó ese instante.

A esto sumó que desde el hospital le habría dicho “’tenemos otros problema, a su hijo ya lo cremaron’, parece que para ellos era todo bonito, nos decían todo con risa”. Como si fuera poco Roberto aseguró en su testimonio que cuando ingresó a la morgue vio el cuerpo de un recién nacido vestido de rosado: “Me dijeron ‘lo único que queda es una beba, va a tener que llevarla a ella’, ¿por qué si no es mi sangre? Yo vine a buscar a mi bebé”.

“Mi hijo se fue sin que su padre lo conozca”

En este punto Roberto contó que su intención era enterrar el cuerpo, no cremarlo como pasó, pero que de todas maneras y para que la criatura pudiera “descansar tranquilo”, iban a enterrar sus cenizas en el cementerio, en el nicho que ya habían conseguido para el cajón.