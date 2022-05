Alquileres en la mira: Inmobiliarios piden una actualización cada 3 meses

Mientras se debate una nueva ley de alquileres en el Congreso, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, Juan Martín Biella, dijo que la actualización semestral “puede andar” sólo si la inflación llega a al 50%.

En la oportunidad, sostuvo que la actualización semestral propuesta en la modificación de la Ley de Alquileres “es acotada” porque no contempla si la inflación en el país supera el 65% anual.

Asimismo detalló que la modificación comprende fijar la duración del contrato en dos años y una actualización menor al IPC semestral, por lo cual propuso que ésta se a escalonada y trimestral.

“Nosotros no sabemos qué va a pasar en Argentina en tres años, el inquilino no sabe si va a pagar y si propietario no sabe si va a cobrar”, dijo en FM Aries.

A su vez, remarcó que “el gran problema en Salta es que, el que venía, invertía, generaba mano de obra y compraba nuevos departamentos para rentar, ya no lo va a hacer” y que esto se suma al déficit habitacional.

También explicó que en 2020, en pandemia, el retiro de propiedades del mercado inmobiliario por la inflación sólo representó un 2% pero que esa cifra subió a 10% tras la implementación total de la Ley de Alquileres y el repunte de la inflación.

Por último, aseguró que la baja renta generada por la actualización anual no favoreció a los propietarios.