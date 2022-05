Ley de Alquileres: “El tema de la demanda habitacional no puede resolverla el Estado”

En el programa Informate en la Noche, por la pantalla de MultivisiónFederal, conducido por José Zambrano y Rebeca Aldunate se planteó una mesa de debate por la Ley de Alquileres. Del intercambio participaron el Diputado Nacional, Lucas Godoy, el Presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, Elías Chihadeh y la representante de la Sociedad de Inquilinos, Natalia Soraire.

Debemos considerar que ayer la Cámara de Diputados volvió a plantear la problemática del déficit habitacional y por lo tanto de esta ley tan cuestionada en los últimos tiempos. En este marco, Godoy explicó: “Es bastante complejo el asunto, esta ley nace en el año 2019 y 2020 en dos gobiernos distintos. Nace además con una inflación del 55% que cerramos ese año”.

“Se planteaba como una solución, con algunos nuevos derechos para inquilinos que tiene que ver con la ampliación de los contratos de 2 a 3 años, la actualización anual y un índice de la inflación y los salarios. Empezó a implementarse en el medio de la pandemia, se paralizaron la suba de los contratos y ahí se planteó la necesidad de modificaciones con reclamos de distintos sectores”, repasó el funcionario nacional.

Una de las problemáticas, en las que se ve afectada la Provincia de Salta, es que: “Todo el norte argentino y muchos lugares del interior, del centro, siempre las actualizaciones eran menores a las del AMBA. "Nosotros cerrábamos 5 puntos porcentuales menos semestrales. Lo que paso con la ley es que se elevó, perjudicó a los inquilinos del interior”, y agregó, “nosotros en el dictamen pusimos que sea un tope el actual índice para que después puedan regular las partes privadas”.

"Hay una ley que no protege al inquilino"

Como solución al problema que afecta a millones de personas en todo el país “lo que planteamos son incentivos fiscales, hoy si tenés más de 3 propiedades y las alquilas se cuenta como unidad de explotación. Se estipuló también que vayan los inmuebles usados para casa o habitación a un régimen de promoción a la construcción y se eliminó también el impuesto a bienes personales de las propiedades que alquilan, para promover la oferta, manteniendo algo que fue una conquista, los tres años”

Por su parte Chihadeh criticó, “siempre nosotros desde el lado privado entendemos que cualquier intervención del Estado sobre cualquier negociación entre privados va a ser complejo. ¿Por qué el Estado interviene en el alquiler? Por el déficit habitacional, una cuestión que el Estado no está cumpliendo, entonces interviene en la parte privada”.

En esta línea continuó, “todo esto en vez que sea beneficioso para los inquilinos terminó siendo perjudicial, porque el cálculo fue superando los sueldos. "Hoy es el 57% y sabemos que el año anterior no subieron un 57% los sueldos, la gente dice no alquilo mejor vendo. Lo poco que había subieron, es inviable para el que quería invertir, el negocio del alquiler fue mutando y entraron los alquileres temporales”.

“El tema de la demanda habitacional no puede resolverla el Estado, en ningún país del mundo sino no existiría la parte privada”, respondió rápidamente el funcionario nacional que agregó segundos más tarde: “El Estado tiene que ver con viviendas sociales, los bancos con plazos largos y tasas bajas. El tema de las realidades locales tiene que ver con esto, el índice hizo que suban los precios en el interior. Esta es una ley que impulsó Juntos por el Cambios que se aprobó durante dos gobiernos. Esta no es una ley destinada a resolver la demanda habitacional”.

"Esta no es una ley destinada a resolver la demanda habitacional"

Por su parte, Soraire, de la sociedad de Inquilinos acotó: “Los inquilinos están pasando una situación vulnerable, el 60% de ingresos van destinados a alquileres. Con todo este tema que no se sabe que va a pasar con la ley de alquileres que es un derecho que adquirimos, pero bueno los inquilinos están pasándola mal. Hay una ley que no protege al inquilino”.

Para finalizar, el referente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios dijo que se trata de “una cadena, sin ir más lejos los desarrolladores ya no están construyendo viviendas de tres dormitorios. Es tan costoso como poco vendible. Prácticamente están desapareciendo, pero son tan costosos que el segmento se va reduciendo. Ya no hay nuevos departamentos. Cuando la solución no fue la ley, otra ley no lo va a arreglar, no creo que el Estado deba intervenir”.