Ante la baja en los subsidios, Emiliano Estrada pide que Buenos Aires se esfuerce como el interior

Uno de los puntos que ha generado mayor discusión ante el acuerdo con el FMI es la baja de los subsidios, cuando estos no se distribuyen de manera equitativa en todo el territorio. Mientras el total de las provincias del país recibe un peso en concepto de subsidio al transporte público de pasajeros, en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana son 3 los pesos destinados al mismo fin.

Hace algunos meses el Diputado Nacional por Salta, Emiliano Estrada, marcó que si el acuerdo con el FMI incluye el recorte de subsidios los mismos deberían empezar por Buenos Aires para que de ese modo baje el dinero destinado a los mismos, pero sin impactar en el interior del país donde se encuentran las poblaciones con mayor nivel de pobreza y peores salarios, según publicó Cuarto.

“Planteé claramente que si los argentinos debemos hacer un esfuerzo corresponde que el mismo arranque por la Ciudad de Buenos Aires. No por pedirle más que al resto, sino para equiparar el esfuerzo que hacemos desde el interior. Yo hasta que los porteños no paguen al menos 42 pesos el colectivo como pagamos los salteños no discutiré ninguna cuestión que tenga que ver con control de gastos a las provincias”, enfatizó en FMLaCuerda.

El acuerdo establece que el recorte será del 0,6% del PBI, pero no dice cómo se aplicará. En este punto, Estrada también planteó que esa quita de subsidios no puede ser para todos los beneficiarios por igual, ya que debería darse primero en Ciudad de Buenos Aires, donde pagan facturas cercanas a los 200 pesos y que debería contemplar la realidad de distintos puntos del interior como ser Orán o Tartagal donde se pagan facturas más altas no sólo porque la zona es más cálida, sino también porque el valor agregado de distribución en Salta es más caro.