Ya viene el Hot Sale: descuentos en viajes, electrodomésticos y gastronomía

Los días lunes, martes y miércoles de la semana próxima se realizará la octava edición del Hot Sale, el evento de e-commerce que ofrece considerables descuentos en distintos rubros.



Ante la inminencia de estas jornadas, las empresas ya dieron a conocer sus principales ofertas y paquetes con precios reducidos. A continuación, un repaso por los más importantes.



Despegar



La empresa turística Despegar tendrá en su catálogo ofertas, descuentos y muchas cuotas en distintos productos tanto en el sitio web como en la App.

En viajes domésticos, habrá 12 cuotas sin interés. Además, para todos los que quieran disfrutar de la temporada de nieve en Bariloche, Ushuaia y San Martín de los Andes, se podrán aprovechar promociones exclusivas con beneficios para la reserva de hoteles y servicios de los centros de ski.





Almundo



La empresa de viajes y paquetes turísticos Almundo ofrecerá promociones aéreas al mejor precio a Disney, Cancún, Santiago de Chile, Barcelona, Río de Janeiro, Madrid, Miami, Londres, Nueva York y más destinos para tu viaje.

También ofertas de Hoteles y Paquetes turisticos baratos a Bariloche, Ushuaia, Mendoza, Iguazú, Punta Cana. Además, habrá una gran variedad de ofertas con tarifas en promociones aéreas para los destinos más importantes de Estados Unidos, Europa, Brasil y el Caribe con grandes descuentos. Para los que quieren una experiencia única recorriendo Argentina en Alquiler de Autos también encontrás los mejores precios en cuotas sin interés! El momento de armar tu viaje con Almundo es ahora. Comprá en Hot Sale Almundo con grandes descuentos.

Grabr



La app que permite comprar en el exterior y recibir esos productos en nuestro país de la mano de un viajero Grabr unirá el Hot Sale con el Memorial Day en EEUU, con descuentos hasta un 50% off en tiendas estadounidenses.

Las grandes cadenas como Amazon, Walmart, Ebay y Sephora ofrecen descuentos agresivos en gadgets, tecnología, indumentaria, juguetes y más. Mac Books Air, iPads airs (4ta generación) o paletas de maquillajes de Sephora pueden comprarse desde nuestro país con Grabr teniendo la opción de pagar en efectivo o con tarjeta de débito o crédito en pesos y en hasta 12 cuotas, con muy bajo interés.

Hogar y mascotas



Puppis



La cadena de tiendas de productos para mascotas tendrá en oferta 40 supercombos en las categorías alimentos, accesorios, higiene y juguetes, incluyendo descuentos de hasta el 30%.

También incluirá descuentos de hasta el 40% OFF y hasta 50% OFF en la 2da unidad en productos seleccionados de las categorias de alimentos, accesorios, higiene, snacks y cuchas.





Blancoamor



La cadena neuquina de retail ofrecerá hasta 60% OFF y 18 cuotas sin interés en los siguientes productos de su autoría: Sillas Eames; Banquetas Tolix y Mesa Eames.

También en sillones, colchones y almohadas.





Bebidas y gastronomía



Café Martínez



La cadena de cafeterías Café Martínez ofrecerá descuentos en cápsulas compatibles con máquinas Nespresso y Dolce Gusto. En esta oportunidad, la firma hará foco en sus blends.

Los clientes podrán acceder a distintos tipos de combos tanto en las tiendas físicas como en las online. Además, los clientes que sean parte de Club Martínez, el programa de puntos tendrán un beneficio extra y la posibilidad de triplicar sus créditos si compran alguno de los combos propuestos por la marca para este Hot Sale.

Craft Society



La firma de venta web de bebidas ofrecerá hasta 50% OFF + 3 cuotas sin interés con envío gratis a partir de los $6.000 en cervezas importadas, nacionales y artesanales de las siguientes marcas : Stella Artois, Corona, Patagonia, Andes Origen, Temple, Goose Island (nacionales); DAB, Estrella Damn, Schöfferhofer, Oranjeboom, Jamonera (importadas); Bierhaus, Ocaso, Jarva, Blest y Peñón del Águila (artesanales).

También destacaron que, a lo largo del evento virtual más importante del año, se esperan ofertas bombas en determinados momentos, concursos express y ruleta de descuentos.

Siempre en Casa



La tienda e-commerce de cervecería y maltería Quilmes tendrá promos especiales en combos armados especialmente para la ocasión entre los productos de la web que ofrece cervezas, vinos y espumantes, gaseosas, aguas saborizadas, bebidas energizantes, isotónicas, aguas, jugos, infusiones, leches vegetales, café y chocolatadas, entre otros.

Salud y cosméticos



Avon



La empresa de cosméticos Avon tendrá descuentos de hasta el 70%. En maquillajes ofrecerá 2x1 y hasta un 60% off en productos seleccionados; packs exclusivos; y descuentos de hasta 50% off en la línea premium Power Stay que es intransferible y de larga duración; incluyendo el Tinte Labial, el último producto que se sumó a la franquicia; y hasta un 55% off en la línea Ultra.

De esta manera, habrá 50% off en el 2do labial, 30% off en belleza, 2x1 en perfumes e emarc de las vísperas del Día del Padre y envios gratis para compras mayores a $2.000.





Indumentaria



Bowen



La marca de indumentaria Bowen ofrecerá, entre el 30 de mayo y el 5 junio, amplaiando el Hot Sale al Hot Week, descuentos de entre 20 y 30% en sus prendas.

Además, el martes 31 de mayo y el sábado 4 junio tendrá free shipping para sus clientes.

Electrodomésticos



Longvie



La firma de electrodomésticos Longvie ofrecerá hasta un 25% de descuento, cuotas sin interés y envíos a todo el país en combos de anafes y hornos.

Además, extenderá sus ofertas a otras líneas, como lavarropas, lavasecarropas, cocinas, calefones, termotanques, calefactores y kits decalentamiento sustentables. Se ofrecerá hasta un 25% de descuento que además podrá abonarsehasta en 12 cuotas sin interés, sumado al importante atractivo de recibir los productos en eldomicilio en cualquier parte del país sin cargos de envío.

Supermercados



DIA



La cadena de supermercados tendrá tendrá promociones 2x1 en bebidas, refrigerados e ítems de cuidado personal y hasta 40% de descuento en productos de la categoría desayuno y de limpieza.

DIA contará con promociones exclusivas durante los 3 días del evento: 30% en Plan Zeta de Tarjeta Naranja y 4 cuotas sin interés, 15% de descuento pagando con dinero en cuenta de Mercado Pago para nuevos pagadores y 20% de descuento pagando con Mercado Crédito para primeros créditos. Además, los clientes podrán aprovechar las promociones bancarias vigentes, pudiendo ahorrar hasta 30% con Banco Macro, Galicia, Supervielle y Banco Nación, por mencionar los bancos más importantes.