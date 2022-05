Advierten que no se emiten billetes de mayor denominación para no reconocer la inflación

Durante el programa InformatedeNoche, con la conducción de José Zambrano y Rebeca Aldunate, se planteó una mesa de debate compuesta por el Diputado Nacional Carlos Zapata, el economista Julio Moreno y el director de la Comisión del Bicentenario Julio Barros. El eje del debate giró en torno a los nuevos billetes anunciados por el Gobierno de Alberto Fernández.

“La presencia del General Güemes es algo que viene siendo reclamado hace bastante tiempo, hubo una moneda acuñada con el rostro del General”, comenzó diciendo Zapata quien hizo referencia a su compañero del partido Ahora Patria: “Alfredo Olmedo presentó un proyecto. A mí me complace que este el General Güemes en nuestros billetes, pero calculo que debió haberse impreso en un billete de mayor denominación, por el inconveniente que presenta en el traslado físico, el inconveniente que presenta en las entidades bancarias".

"Es necesario aumentar la nominación del valor. Nuestro billete de mayor denominación son 5 dólares”

Rápidamente, el economista presente en el debate comentó: “Se habla de que hasta se pueden sacar tres 0 con la inflación que tenemos, es un gasto innecesario. Están emitiendo muchísimo dinero, más de lo que nosotros pensamos. Por un problema de imagen, creo que al gobierno no le conviene hacer billetes de mayor denominación, pero si respeto y valoro el gesto de ponerlo al General Güemes”.

Barros por su parte aportó, “nosotros desde hace muchísimo tiempo, los salteños venimos pujando la necesidad de plasmar la figura del General Güemes. Hay que poner énfasis en el valor, el significante que tienen la figura de los próceres en los billetes”.

Consultado sobre los cuestionamientos sobre el fallecimiento del “Héroe Gaucho” aseguró: “Esto que reitera Baby Etchecopar es una ignorancia absoluta, y viene no de quizás de su maldad sino de su ignorancia. El repite un viejo panfleto editado en Tucumán en 1821 cuando sus enemigos tratan de justificar la muerte de Güemes en un hecho adultero que desdibuja su figura como patriota”.

En esta línea Zapata subió el clima del debate, “la ignorancia es atrevida. Las expresiones del señor que confiesa no conocer el tema y trata de poner en manto de duda las circunstancias en las que fue herido de muerte el General Güemes me parecen un absoluto atropello. Esta persona debería ser considerada persona no grata”.

"Las medidas que se toman son como una aspirina para el cáncer"

Volviendo al plano económico Moreno retomó el eje de la conversación, “lo que se hace es tratar de ganarle a la inflación, que creo que no se le puede ganar. Dentro de las últimas cláusulas que ha puesto el Fondo Monetario, porque no tenemos un plan económico, hablan de que los sueldos tienen que ir acompañando a la inflación. Dicen esto para que no se pierda, primero el valor adquisitivo y que la gente siga viviendo de la misma forma y por otro lado piden que la cotización del dólar siga subiendo en función de la inflación”.

“Toquemos la inflación, la inflación es el problema que tenemos y no lo van a parar. Va a ser muy difíciles de parar porque las variables macroeconómicas que se están recomendado en la página dos de cualquier manual de macroeconomía te dicen que no hay que emitir más dinero”, continuó el especialista acusando de alguna forma al gobierno nacional de irresponsables.

Ante esto, Zapata opinó: “Lamentablemente Argentina no abandona la famosa receta de las 3 D; déficit, deuda, default. El déficit fiscal es donde se origina el peor de los males que es la inflación, el estado tiene un resorte que es la emisión monetaria”.

“El problema es el gasto público, gente que debiera administrar el país y termina gastando más, cree que instaura un estado de bienestar y las medidas que se toman son como una aspirina para el cáncer. No puede ser que el precio cuidado vayan a resolver la inflación”, opinó más tarde.

Poco a poco el eje del debate comenzó a cambiar y se dirigió al uso que hace el Estado Nacional del dinero que emite. Sobre esto, Zapata dijo: “Yo no quiero que limpien a nadie, solamente aquello que es innecesario. Como puede ser que la persona que no trabaja, que no deja trabajar porque son aquellos que hacen los piquetes sean los intermediarios de la ayuda social”.

“El paradigma de hace 10 o 15 años era que las conquistas sociales de toma de calles y demás se hacían por mejoras de trabajo, hoy son mejoramiento de la plata que se les está entregando”, dijo Moreno.

Por otro lado aseguró: “Desde la economía entiendo que no se debe cortar hasta que esta gente consiga trabajo, ahora como hacemos para crear trabajo, para crear empresas, para que las inversiones vengan al país. Si nosotros por un lado decimos vamos a traer empresas, vamos a atraer inversiones, toda esa gente que está cobrando planes sociales va a ir a trabajar. Cambiemos el paradigma y empecemos a pensar en cómo hacemos para cambiar a las personas, a las empresas, a las inversiones al pequeño contribuyente para que comience a trabajar”.

“El pago de estos subsidios es importante para que no se caiga el consumo, desde la economía. Hay que eliminar los intermediarios, que vaya directamente a la persona que lo necesita. El tema del uso político en muchos casos de esta ayuda social, se tiene que eliminar”, finalizó.