Duki sufrió un accidente y ahora está en silla de ruedas: los motivos

Duki se encuentra en el pico más alto de su carrera musical. El trapero agotó dos shows en el Estadio Vélez Sarsfield y en breve, podría anunciar una tercera fecha. Ahora, en el marco de su gira por el norte del continente, el cantante se encuentra en México, donde ayer hizo dos funciones en la ciudad de Monterrey. Sin embargo, hoy sufrió un fuerte percance que lo dejó en silla de ruedas, cuando arribaba a la Ciudad de México para dar otro show.

"Gracias, Monterrey. Los amo. El arranque de la gira fue hermoso. Gracias por el respeto y el amor. Les mando un abrazo especial a los que estuvieron fuera del hotel, esperando día y noche para saludarme y verme. A los que no pude ver, o no pudieron sacarse una foto conmigo, les pido disculpas y les prometo que la próxima será la buena. Teniendo 4 shows seguidos, las exigencias son altas y el tiempo libre, poco. Gracias a todos, los veo pronto", escribió el artista en sus historias de Instagram, agradeciendo el cariño de sus fans.

Pero tan solo una hora después, en el aeropuerto de México, el novio de Emilia Mernes anunció a través de un video, que tuvo un pequeño accidente y que ahora tendrá que estar unos días en silla de ruedas. Esto provocó un revuelo en las redes sociales y preocupó a todos sus seguidores.

"Camino a Ciudad de México tuvimos un pequeño accidente. No se preocupen, no es nada grave. Sólo me lastimé el pie derecho, pero tamo al 100", expresó el trapero en sus historias de Instagram, pero aún así, se mostró muy contento.

A pesar del desafortunado hecho que sufrió, confirmó que no va a suspender su show esta noche en el estadio Pepsi Center por esto. "Ciudad de México, ya estamos en camino. Ando en estas pa’, en silla de ruedas, ya supiste. Los amo, nos vemos a la noche. Colta", expresó. /Pronto