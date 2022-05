Desde la Catedral aclaran que la cooperativa San José debe 8 meses de alquiler

Luego que trabajadores de la cooperativa de empleados a cargo de la confitería San José, sita en calle España 714, manifestara su malestar por la posible no renovación del contrato de alquiler, desde la Catedral, propietaria del inmueble en cuestión, aclararon que hace 8 meses que no pagan un peso de alquiler.

En ese marco, desde el área legal explicaron a InformateSalta que no hubo una intención seria por parte de la cooperativa de renovar el contrato. “Si quisieran quedarse deberían ser serios, y pagar lo que están debiendo y hacer una propuesta como corresponde”, señalaron.

“Desde noviembre no pagan el alquiler, una vergüenza”

El expediente, según explicó el letrado, ahora está en la cámara de Apelaciones, y se espera que el fallo sea negativo para la cooperativa. “Ellos saben que les va a salir mal porque no pagan, la justicia no les va a dar la razón si no tienen voluntad de pago ni muestran nada para que uno diga se tiene consideración”, detallaron.

Según pudo saber nuestro medio, aparentemente la Catedral tendría decidido no renovar el contrato debido a las constantes demoras en los pagos, aunque el futuro del inmueble aún es incierto.