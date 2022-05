Más problemas para la Escuela Joaquín Castellanos: cayó parte del cielorraso durante una clase

La Escuela Joaquín Castellanos, ubicada en Avenida Reyes Católicos 1580, en barrio Tres Cerritos, continúa con serios problemas estructurales. Esta vez, mientras los alumnos estaban dentro del aula sufrieron la caída de parte del cielorraso.

Al respecto, José Luis Mariscal, su director, contó a Somos Salta que ocurrió en 4° grado, cuando los niños estaban en clase. “Tuvimos que comunicarnos con la supervisora nuevamente, nos pidió un formulario, ya pasó eso a Infraestructura y en el transcurso del día van a venir a ver para ver que se puede hacer”, dijo.

En este sentido, detalló que los alumnos de dos grados tuvieron que ser despachados a sus casas y por la tarde no se dictará clases por el peligro que representa el daño en el techo. “Mientras no haya una resolución, no podemos tenerlos acá a los chicos”, expresó.

Asimismo, indicó que la caída de mampostería sucedió en un sector diferente de los trabajos que se realizan tras los daños que sufrió por un fuerte temporal que azotó la ciudad en marzo. “Habrá que ver ahora cuales son las medidas que van a tomar desde el Ministerio. Esto tiene que ser pronto porque tenemos que volver de nuevo al aula”, manifestó.