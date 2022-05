Viruela del Mono: “No están dadas las condiciones para que se dé una nueva pandemia”

Desde hace varias semanas la Viruela del Mono atemoriza a diferentes regiones del mundo y luego de que se detectaron dos casos en Argentina muchas personas comenzaron a buscar similitudes con el Coronavirus. En diálogo con InformateSalta el Doctor en Ciencias Biologias Ignacio Jure llevó tranquilidad.

Desde su experiencia como investigador del CONICET y miembro de IBYME comentó: “El miedo se genera por dos factures, ninguno es del todo real a nivel médico-biologico sino que son más bien sociales. Primero venimos de una pandemia, si había este mismo brote de viruela del mono en el 2018 y no hubiera existido el COVID, hubiera sido un brotecito más de cualquier enfermedad”

“Por otro lado la palabra viruela, la viruela fue una enfermedad que en su momento mató a mucha gente, generó epidemias terribles. La combinación de esos dos factores es lo que atemoriza. Pero no están dadas las condiciones para que se de una nueva pandemia”, continuó el especialista.

Lo que se debe tener en cuenta a la hora de analizar cualquier enfermedad es el peligro que representa para las personas, en este caso “se sabe que la mortalidad es de entre un 3% y un 6%, es bastante alta comparada con el Covid que esta entre un 2% y un 1%, acá tenemos casi tres veces más”.

Si bien es más mortífera, “no es tan contagiosa como el COVID, la vía principal de contagio es a través de la piel”, en este sentido explicó: “Genera lesiones que terminan en costras, el material que se desprende cuando se hacen las costras tiene muchísimo contenido viral que contagia mucho”.

“A diferencia del COVID que es un virus nuevo, la viruela del mono en los años se detectó en los años 70 el primer caso en humanos, entonces es un virus que está atacando al ser humano desde hace años. Hubo brotes como este y se han controlado, en todo este tiempo nunca se generó una pandemia. No es un virus nuevo que no conocemos y no sabemos cómo se comporta”, aclaró Jure.

Otro punto que generó pánico en las personas es la posibilidad de nuevos virus resistentes a los medicamentos, en este punto se debe considerar que “el mayor problema es con bacterias no con virus y es la resistencia a los antibióticos”.

“Ese tema se da porque se usan los antibióticos de manera indiscriminada, hay personas que ya están complicadas por otras situaciones entonces al sistema inmune le cuesta un poco más, se usan antibióticos en muchas cantidades y se generan nuevas bacterias resistentes”, finalizó.