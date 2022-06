Gasnor sigue dando un pésimo servicio y no atiende reclamos

Cuando ya casi ninguna empresa de servicios, oficina o institución continúa trabajando de la manera en que lo hacían durante la pandemia, Gasnor se resiste y nunca más abrió sus puertas.



Las oficinas de calle España siguen cerradas, como hace más de 2 años. Por ello, los trámites deben hacerse On line pero es un verdadero suplicio para gasistas matriculados, ingenieros, constructores o vecinos que deben lidiar con un pésimo servicio.

No se obtienen respuestas o la misma demora demasiado. Son muchos los usuarios que manifiestan quejas porque no hay atención en sus oficinas y hay trámites, como la habilitación de obras, que deben realizarse con la autorización de personal de Gasnor. Son meses sin poder avanzar por Gasnor no sale a la calle a controlar.



Un ejemplo de ello es quienes deben hacer obras de extensión de redes de gas, ya que la misma debe ser autorizada por personal de la empresa Gasnor que al parecer trabaja con una dotación mínima de inspectores, provocando demoras eternas para hacer esa tarea que es de competencia exclusiva de ellos, encima en la peor época del año, cuando el uso del gas por las bajas temperaturas es muy necesario.



Gasnor no atiende en sus oficinas, no responde llamadas, no se interesa por las quejas de los usuarios.