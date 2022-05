Es oficial, el General Güemes estará presente en la moneda argentina

Hoy el Presidente Alberto Fernández encabezó un acto en el que hizo oficial lo que se teorizaba desde hace algunos días, el General Güemes aparecerá en los billetes de $200 junto a la General Juana Azurduy.

El Presidente del Banco Central (BCRA) Miguel Ángel Pesce comentó que para el diseño de estos nuevos billetes se han recibido opiniones muy importantes, sin duda entre ellas destaca el aporte de Felipe Pigan, historiador argentino.

Los nuevos billetes se implementarán “progresivamente, esperamos en 6 meses poder ponerlos en circulación”. Además, contarán con seis medidas de seguridad registrables a simple vista, y se espera que cuenten con un mecanismo de reconocimiento digital.

Por su parte, Alberto Fernández destacó: “La moneda circula por nuestras manos diariamente, es un gran instrumento para que recordemos quienes hicieron, quienes dieron todo por la patria en la que vivimos. No los podemos olvidar porque deben servirnos de ejemplo constante en nuestras conductas”.

“No hay una discusión sobre la pertinencia o no de los animales. Si no la puesta en valor de nuestra historia, algunos quieren que no la recordemos. Me hacía difícil entender que un animal reemplace a figuras de la talla de San Martín y Belgrano, me parecía imposible silenciarlos de lo que circula por nuestras manos diariamente”, continuó.

El presidente realizó un repaso sobre las nuevas figuras, entre estas debemos destacar lo que resaltó de Güemes: “Me llena de alegría porque estamos siendo justos con ellos. Que incorporemos al General Martín Miguel de Güemes es justo, fue un hombre impresionante murió a los 37 años por las balas de los realistas. Con 16 años tomó un barco ingles a caballo, se fue con sus amigos y tomo uno de los barcos con los que los ingleses venían a invadir”.

“Que ese hombre no haya tenido reconocimiento es un acto incomprensible. Gracias a Dios Cristina en su momento estableció el 17 de junio”, completó.

“Estas monedas tienen hoy un valor distinto, en ella están hombre y mujeres que dieron su vida por el suelo argentino. Han vuelto los padres de la patria, las madres de la patria a los billetes argentinos”, finalizó el acto.