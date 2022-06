"Le roban hasta el sandwich al delivery": En Villa Floresta ya no soportan la ola de robos

No es novedad que la ola de inseguridad preocupa a los vecinos, no solo de la ciudad de Salta sino ya en todas partes de la provincia, donde los crímenes, los robos, los asaltos y el accionar de los malhechores se han vuelto una pesadilla. Esta situación se replica en Villa Floresta donde sus habitantes no pueden ni salir de sus casas por miedo a los asaltos.

Fueron estos vecinos quienes dialogaron con Canal 9 Multivisión para dar cuenta de la tortura que viven día a día. “Estamos cansados que nos roben, ya sea de día o de noche, prácticamente a todos ya nos robaron y la policía nunca anda, estamos cansados de la inseguridad”, sentenció de forma directa.

Esta problemática los ha privado hasta de salir de sus casas a trabajar, porque si se van, no tienen nada cuando regresan. “No podemos salir a trabajar, cuando uno vuelve ya no hay nada en las casas, yo trabajaba todos los días y ahora solo 2 veces a la semana, debo esperar a mi suegra que cuide la casa sino no podés salir, te patean la puerta, te la rompen”, relató una residente.

“Una vez salí a las 18.00 a ver a mi hija, dejé la casa sola, volví a la hora y estaba todo abierto”

Dicho esto reclamaron medidas y acciones por parte de la Policía como así del Ministerio de Seguridad y Justicia. “Ya hemos hecho varias denuncias, la policía dice que tiene un solo móvil para Villa Floresta, para Mitre y Villa Mónica, no es suficiente, además (a los ladrones) los detienen hoy y mañana siguen haciendo daño a la gente”, aseveró un vecino.

En cuanto a los ladrones, dicen que son chicos del barrio, quienes están “quebrados” por las drogas que consumen y delinquen para poder seguir comprándola. Luego de cometer sus asaltos, escapan entre los pastizales que rodean esa zona cercana al parque industrial de la Capital, ocultándose con su botín hasta que se sientan a salvo.

“Hasta a los deliverys les roban los sándwiches, una vez llamé al 911 unas 15 veces y nunca vinieron”