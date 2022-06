Cooperativa Don José: “La iglesia nos dijo que no quería saber nada con nosotros”

Los trabajadores de la cooperativa Don José, formada a finales de 2020, temen ser desalojados del local donde funciona su confitería, en España 714, ya que el inmueble pertenece a la Catedral, y no quieren renovar el contrato de alquiler.

Hace algunas semanas vienen luchando con esta situación. En este sentido, Sonia Oviedo, tesorera, en diálogo con InformateSalta, dijo que la situación no ha cambiado mucho. Explicó que lo último fue que recibieron una carta a documento porque ellos intimaron a la iglesia para que diga dónde le entregan el dinero, porque desde la institución sostienen que deben los meses de diciembre a mayo.

“Nosotras seguimos instrucciones del juzgado. Sentimos como que nos han manipulado con este tema, porque en la última mediación que tuvimos, la iglesia nos dijo que no quería saber nada con nosotros y por eso no venían a retirar el dinero del alquiler de todos los meses”, explicó la mujer.

“Es mentira que no podemos pagar porque la plata está depositada donde nos dijeron”

Agregó que nunca tuvieron una intimación de pago por parte de ellos. “A nosotros el juzgado nos dijo que el dinero del alquiler de todos los meses se depositaba en una cuenta bancaria. Esa fue la cautelar que nos dio el juez, diciendo que podíamos estar 3 años más con un alquiler de $85 mil, que salió del relevamiento realizado por 4 inmobiliarias”, contó.

Oviedo dijo que son 8 los trabajadores de la cooperativa, todos jefes de familias, y temen perder su trabajo. “Tenemos miedo porque estamos en una situación muy desigual, es la iglesia contra una cooperativa que recién empieza. Nosotros no queremos ponernos en contra de la iglesia, pero queremos que nos den una solución para seguir trabajando en el lugar”, dijo para finalizar.

Por su parte, Leli Frías, secretaria, se sumó a la charla y dijo que hay mucha incertidumbre y miedo, porque la mayoría de quienes trabajan en el lugar, son personas de edad avanzada y no creen poder conseguir trabajo nuevamente.

“No sabemos si comprar o no materia prima, porque no sabemos si nos van a sacar y nos quedamos con todo en mano. También debemos reparar algunos problemas en el inmueble, pero no sabemos si hacerlo o no”, acotó.