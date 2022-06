La policía busca al prófugo del asalto a mano armada contra un comerciante

Fueron noticia las imágenes que se viralizaron respecto a un robo a mano armada en pleno centro de la ciudad de Salta y a la luz del día, donde dos sujetos intentaron asaltar la recaudación a un comerciante, siendo uno de estos atrapados tras un forcejeo. Ahora se trabaja para dar con el paradero de su cómplice.

Así lo señaló el secretario de Seguridad de la Provincia, Benjamín Cruz, quien dialogó con Somos Salta donde contó que está en marcha un operativo para encontrar a este malviviente, mientras procuran seguir reforzando la presencia de policías donde sea necesario para cuidar a la ciudadanía.

“Los videos que se han podido ver son de cámara privadas, esa evidencia ya se la aportó a la Fiscalía, la situación está judicializada, hay una Fiscalía trabajando y nosotros también en lo que tienen que ver la operatividad de la zona” en seguridad, dijo primeramente el funcionario, lo cual implica más presencia policial, rondas en ciertos horarios, por ejemplo.

Cruz también dijo que en base a la denuncia y las notas críminis, ya están en la búsqueda del otro asaltante. “Estamos buscando a esta persona, ya tenemos el oficio judicial en el cual se ha montado un operativo de la Policía para dar con el paradero del prófugo”.

No obstante el secretario requirió la colaboración de los vecinos denunciando los actos de inseguridad. “Le pedimos al ciudadanos el compromiso de denunciar, sabemos que muchas veces no tienen tiempo o que llegan a la comisaría y no los atienden, entonces debemos hacer el esfuerzo, nosotros desde adentro agilizando los trámites para actualizar nuestro mapa delictivo” para actuar con el recurso humano y técnico, indicó.

Cab recordar que la fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos, María Eugenia Guzmán, imputó en forma provisional a un hombre de 50 años como autor del delito de robo calificado por ser cometido con el uso de arma de fuego en perjuicio del comerciante damnificado, asaltado el 24 de mayo en la zona de calle San Luis al 1400.