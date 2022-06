Detectives privados: cómo descubrió Shakira que Piqué la estaba engañando

Han pasado ya 10 días desde que Shakira y Piqué, a través de un comunicado, anunciaran el fin de su relación. Desde entonces, han surgido varios rumores, uno de ellos relacionado con una presunta infidelidad del futbolista del Barcelona. Antes de la ruptura, según informaciones publicadas por El Periódico, Gerard había vuelto a vivir a su piso de soltero y su vida nocturna se había intensificado.

La periodista Laura Fa había soltado la bomba: la razón de la separación es una infidelidad de Gerard Piqué. Entonces, empezaron a circular nombres de la presunta amante de Piqué así como la forma en la que Shakira se habría enterado de la infidelidad. Según el programa ’El Gordo y la Flaca’ de Univisión, la artista colombiana habría contratado una agencia de detectives para descubrir el engaño del jugador azulgrana.

Tal y como contaron en el programa de Univisión, la cantante confirmó la infidelidad a través de la agencia con la que contactó. Sin embargo, los detectives fueron los que ’traicionaron’ a Shakira, divulgando parte de la información a los medios de comunicación tras conseguir imágenes exclusivas. La colombiana, por su parte, tendría todas las imágenes de Piqué en situaciones comprometedoras con otra mujer.

En ’El Gordo y la Flaca’ revelaron también que son fotos que nunca saldrán a la luz: Shakira pagó por ellas y quiere mantener su privacidad. Sin embargo, el paparazzi Jordi Martín, en el mismo programa, dio más detalles hace una semana: "Shakira no quería que saliera la noticia. Gerard es el que ha forzado a que saliese. En el momento en el que sale lo de la chica, yo me pongo a averiguar quién es... Tiene 22 años y me dicen que es azafata por las noches en una discoteca que frecuenta mucho Piqué".

Lo que sí está claro es que desde que saltara la noticia de la separación entre Shakira y Piqué la carrera en el FC Barcelona del central catalán se ha visto tambaleada. El pasado lunes, 13 de junio, saltó la noticia de que el entrenador azulgrana Xavi Hernández había comunicado al defensa que no tenía sitio en el equipo de cara a la temporada venidera.

Piqué de fiesta con tentadoras de ’La isla de las tentaciones’

Según ha podido saber la revista Semana, el defensa del FC Barcelona estuvo en una discoteca de Salou con varias tentadoras del famoso programa de Telecinco, supuestamente con Fani y Gal·la. Además Piqué no estuvo solo, si no que fue acompañado de Riqui Puig y Jordi Alba en un reservado.