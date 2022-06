Concejales preocupados por la salud mental, se hicieron eco del reclamo del Ragone

Luego de que los trabajadores del Hospital Ragone manifestaran diversas condiciones que dificultan o impiden realizar la atención a los pacientes, desde el Concejo Deliberante los ediles Ramos y Virgili se hicieron eco del comunicado y la protesta llevada adelante por los miembros de la institución.

Durante las manifestaciones en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, fue Abel Ramos el primero en tomar la palabra para hacer referencia a lo que sucede en el único hospital en materia de salud mental en la Provincia de Salta.

“Los empleados y empleadas que trabajamos en el hospital queremos dar a conocer la situación en la que nos encontramos, la condición de los servicios que se dan a los usuarios que son pésimas tanto por el espacio destinado para los pacientes internados como los ambulatorios”, comenzó leyendo la carta de los trabajadores.

En la misma línea continuó: “Se visualiza un grave deterioro de las instalaciones físicas y edilicias del hospital que no recibe ningún tipo de inversión económica, techos cayéndose, pisos y veredas internas rotas imposibilitado el tránsito de sillas de ruedas y camillas, patios sin iluminación, condiciones eléctricas precarias que causan cortes, cañerías obsoletas y rotas con pérdidas permanentes, baños en mal estado, puertas y ventanas con arreglos provisorios, calefactores fuera de uso, no contamos con personal de seguridad en un trabajo donde se presentan casos de alto riesgo de vida”.

“Sumado a ello, la falta de elementos básicos, elementos de higiene, no contamos con agua corriente teniendo en cuenta que debemos recurrir a la provisión del camión cisterna dos o tres veces por día. Basta con resumir que el personal de enfermería debe calentar el agua para bañar a los pacientes internados”.

“En cuanto a la medicación psiquiátrica que se brinda a la sociedad como único hospital de referencia en salud mental en la provincia, es mínima y en algunos casos nulas. En el área de alimentación de los pacientes profesionales del hospital, los insumos son insuficientes impactando en la calidad de la comida”.

“La cantidad de profesionales psiquiatras no logra responder a la demanda de la comunidad y los turnos se están dando de aquí a varios meses, lo cual no solo genera demoras sino también la re internación y una sobrecarga carga y estrés laboral. Es decir, si sucede algún evento desafortunado, la responsabilidad vuelve a caer sobre los profesionales que atienden dentro del nosocomio y no sobre quienes deben resolverlo”, leyó aumentando cada vez su nivel de preocupación.

“Es necesario, que toda la comunidad conozca la realidad que estamos viviendo para que en conjunto busquemos soluciones para brindar un servicio que todos merecemos. Detrás de cada uno de los trabajadores del hospital hay una formación, hay entrega y compromiso, pero sin el apoyo necesario, los recursos y condiciones mínimas se ven opacados y pese a todo esfuerzo no logra cubrir la demanda existente causando malestar en todos los involucrados”, finalizó la carta.

"Señor presidente la salud metal es un derecho de todos"

Para finalizar su alocución, el concejal enfatizó: “Señor presidente la salud metal es un derecho de todos”.

Otro de los funcionarios que hizo referencia al tema fue Eduardo Virgili quien comentó: “Dar las gracias de que los turistas no lean las noticias locales porque si se enteran de algunas situaciones que suceden, estoy seguro de que no volverían más”.

“Una provincia que trata como trata a personas con patologías mentales de verdad habla del nivel de crueldad que se puede tener y no vale la pena ser visitada”, continuó mostrado, al igual que Ramos, su preocupación.

“Me he estado interiorizando en algunos detalles con respecto al Hospital Ragone y déjeme decirle que, es muy triste lo que se esta haciendo. Lo que se vive en el Hospital Ragone no es solamente ahí, es el reflejo de lo que pasa en la salud en Salta”, concluyó para pasar a otro tema.