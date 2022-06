Referentes de Cambiemos apuestan por trabajar juntos de cara al 2023

Durante la visita de Horacio Rodríguez Larreta a la Ciudad de Salta, el referente del PRO mantuvo reuniones con diferentes miembros de la alianza Cambiemos. En este sentido, Inés Liendo y Miguel Nanni fueron entrevistados por el móvil de InformateSalta.

El diputado nacional, Miguel Nanni, fue consultado sobre su visión desde la Unión Cívica Radical: “Es muy importante la visita Horacio Rodríguez Larreta porque es venir a consolidar Juntos por el Cambio. Hoy vinimos a discutir ideas nada más, simplemente desde las distintas fundaciones que tiene Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical”.

Consultado sobre si desde su espacio acompañaran al Pro en Salta de cara al 2023 comentó que, “la UCR esta para algo grande, está para ser socio en todo caso igualitario. El anclaje que tiene la UCR en Salta le da un lugar privilegiado así que yo te diré que en esto hay que caminar juntos a la par”.

“Siento que podemos aportar un granito de arena, pero la verdad es muy difícil hablar hoy de candidaturas. Abrís el diario, la inflación, los niveles de educación, la inseguridad, te duele el estómago cada vez que prendes el televisor. Todos estos problemas nos incentivan a seguir no a bajar los brazos, así que en el 2023 seguro nos encuentran trabajando en algún lugar”, finalizó pensando en la carrera por la función pública el año que viene.

Por otro lado, la referente del Pro local, Inés Liendo aseguró: “Horacio fue muy convincente y claro con las cosas que debemos hacer. Remarcó la anticipación con la que trabajamos, la visita de Patricia vio a acompañar nuestro festejo de Güemes. Estamos felices de que la Nación este mirando a Salta”.

“Nosotros estamos acompañando las discusiones que hay a nivel nacional. Estamos 100% concentrados en Salta, creciendo mucho, con muchos desafíos”, continuó.

Al ser consultada sobre si planea sumarse a la carrera por la intendencia, o la gobernación, dijo: “Por ahora no es algo que lo tenga en la cabeza, pero no lo descarto. Creo que, si es un poco el desafío que hay que asumir, estamos para jugar, pero creo que lo importante es ampliar el espacio. Quizás no todo el mundo que suma a la política es para ser candidato, es para apoyar, eso necesitamos”.