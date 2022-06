Falta gasoil: El campo salteño teme más consecuencias y no descarta protestar

A poco más de dos meses de iniciar los problemas con el gasoil, la faltante de este combustible sigue aquejando no solo a Salta sino al norte y a muchas provincias de la Argentina, perjudicando a los diferentes rubros de múltiples maneras. Uno de estos es el campo donde preocupa el impacto que ya comienza a causar en las cosechas, anticipándose reclamos.

Al respecto de esta situación InformateSalta se comunicó con Lucas Norris, presidente de PROGRANO para saber cómo es el panorama actual que están atravesando con la escasez. “Sigue todo en una incertidumbre importante, no hay una respuesta de cuál es la problemática de lo que está pasando, nadie nos lo sabe decir”, aseveró primeramente.

Del mismo modo comentó que se reunieron con autoridades del Gobierno quienes les informaron que estaban consultando con otras provincias sobre el corte de gasoil con biodiesel y las probabilidades de incrementar ese corte para aliviar la situación. “Sería una inversión a mediano y largo plazo, nosotros necesitamos previsibilidad, no se soluciona con el aumento del corte porque no serviría, las soluciones deben ser consensuadas”, aseveró como reflexión.

Con este panorama, Lucas Norris recalcó las dificultades del escenario en que se encuentran. “Estamos pasando una anarquía total en cuanto disponibilidad y precios, cuando uno llega a un surtidor pregunta si hay, no el precio; además esto es complejo para las cosechas, se está empezando a cosechar el maíz que demanda muchos más camiones por hectáreas”, ejemplificó sobre una de las siembras que está sintiendo el impacto.

¿Ya se están sintiendo pérdidas en las cosechas al no haber gasoil? El presidente de PROGRANO fue cauto al señalar: “No se puede determinar a ciencia cierta cuántos kilos se perdieron por estos atrasos, se perdió un poco en la apertura de la soja, de granos en el piso, ahora comienza la cosecha en el norte de poroto y todo aún es complejo”, enfatizó.

Por último y consultado sobre la posición de la Mesa de Enlace que no descarta manifestaciones, protestas o tractorazos para reclamar soluciones al Gobierno, Norris no descartó alguna medida de este tipo. “Lo tenemos que definir, veremos qué acciones vamos a seguir con respecto a la situación porque no es solo en el norte sino en todas partes que se está agravando y no vemos soluciones en lo inmediato”.