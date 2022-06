Sin pañales ni leche, la difícil situación de un bebé salteño abandonado por su madre

Un pequeño niño de Joaquín V. González vive una situación realmente delicada por el descuido y abandono de su madre. Nació prematuro y su estado de salud es grave por la falta de controles médicos. La justicia intervino para que reciba atención en Salta Capital.

Al respecto, la jueza Verónica Viarengo, contó a Multivisión Federal que el bebé solía quedarse en manos de vecinos y familiares, su mamá lo dejaba y no volvía a buscarlo. “Quedaba en situación de vulnerabilidad, sobre todo, porque nació prematuro, con 7 meses y no se le hizo el seguimiento médico que tenía que hacerse en su debido momento”, dijo.

En este sentido, aseguró que tomó intervención la Asesoría de Incapaces intentando brindarle una mejor calidad de vida. “Estaba sin pañales, sin leche, sin los controles médicos correspondientes, tomó intervención el órgano administrativo y dictaron una medida excepcional que es tratar de buscar la mejor medida posible para proteger al niño, sacarlo de ese estado de vulnerabilidad”, expresó.

Asimismo, indicó que el pequeño quedó provisoriamente a cargo de una tía materna, además se lo trasladará lo más pronto posible al hospital Materno Infantil. “Se ordenó una serie de estudios neurológicos, la medida prioritaria que tenemos es llevar a ese niño lo antes posible. La tía no dejó que lo trasladarán. Ayer se mantuvo una audiencia con ella y accedió, estamos articulando todas las cuestiones para poder llevarlo lo antes posible a Salta Capital para que se lo estabilice en cuanto a todos los controles que necesita, porque la salud del niño no está bien y está sufriendo secuelas por no haberse hecho en su momento los controles”, manifestó.