Para Inés Liendo, en Salta "la catástrofe sanitaria es total"

Así lo manifestó la dirigente del PRO Salta, Inés Liendo, excandidata a diputada nacional, quien fue convocada por la Fundación Pensar como oradora del encuentro regional del que participaron expertos, académicos, empresarios, referentes políticos y sociales de las provincias del NOA.

El primer panel estuvo dedicado a debatir alternativas para reducir la pobreza. “Nuestra Constitución le encomienda al Estado provincial el cuidado de la salud física, mental y social de las personas, y la igualdad de prestaciones médicas para todos. Sin embargo, hoy tenemos un Estado literalmente ausente, que si algo no garantiza es el acceso a la salud”, manifestó.

Se refirió específicamente a tres casos que conmocionaron a la provincia: María Martina, de 1 año y medio con tuberculosis, cuyos padres mendigaron atención médica varios días hasta que murió en el Hospital de Tartagal; Griselda, de 2 años, quien murió de desnutrición en el Hospital de Embarcación y cuyo cuerpo fue trasladado en un camión de basura; y Zaira, de 12 años, quien padece una enfermedad degenerativa, agravada por un cuadro de desnutrición, hoy internada en el Hospital Materno Infantil, pero que próximamente volverá a su casa, un rancho donde los chanchos ya le comieron dos dedos de la mano.

Por otro lado, Liendo manifestó su preocupación por la falta insumos, equipamiento y médicos en todos los hospitales de la provincia. “Hay lugares en donde no hay anestesiólogos, ni cirujanos ni ginecólogos desde hace años. Las paredes se caen a pedazos, las salas se inundan ante la menor lluvia y muchos puestos sanitarios abren exclusivamente los sábados”, expresó.

La referente del PRO criticó duramente la gestión del Gobierno Provincial en materia de salud y dijo que “la catástrofe sanitaria es total”. “El gobernador no cumplió nada de lo que prometió en su campaña. Ha sido rapidísimo para alinearse al peor gobierno nacional de la historia, pero para atender la salud de los salteños es una tortuga. Hoy las mujeres salteñas ni siquiera pueden dar a luz en sus propias localidades, porque no cuentan con atención médica básica, pero es un tema que evidentemente no le interesa.”, finalizó.