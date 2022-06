Más reclamos al hospital de Tartagal: Sin médicos, remedios y más de 10 pacientes por pieza

Son diarias las denuncias por las malas condiciones en la que está el Hospital de Tartagal y el destrato con la gente. Hay un solo médico de guardia y colapsa todos los días por la cantidad de personas que necesitan ser atendidas.

Ahora, VideoTar compartió un audio de Soledad Huerta, una vecina que da cuenta de la mala atención que hay. En su relato cuenta que su sobrina estuvo internada el sábado. Ingresó a las 19 por fuertes dolores de panza salió domingo a las 20. Las molestias no cesaron, por lo que tuvo que regresar el lunes y volvieron a internarla.

Según les explicó el médico, la chica tiene cálculos en la vesícula pero no hay cirujanos ni anestesistas para operarla, por lo que le dijeron que se vaya a Orán. “El doctor dijo que nadie se muere por una vesícula inflamada y no nos quiere hacer la derivación”, contó la mujer.

Explicó que la situación que vive dentro del hospital es terrible ya que hay 10 personas en una sola habitación: “las condiciones son tristísimas, la gente trae reposeras para quedarse porque no hay camas. Venís a curarte de una cosa y salís con otra”, agregó enfurecida.

Por ultimo dijo que su sobrina hace 6 meses viene con estos dolores y no se lo solucionan, no saben por qué no la derivan y la tienen internada en la guardia porque las habitaciones de arriba del hospital están colapsadas también.