Mujer muerta en Ruta 26: Denuncian su entierro en Salta, no pudieron llevar el cuerpo

El pasado 21 de junio se conocía que, pasadas las 9.00 horas, un baqueano alertó al 911 sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer sobre ruta 26, kilómetro 4 y medio, camino a La Isla en zona sudeste de la ciudad de Salta, indicándose posteriormente que había droga dentro del cuerpo.

En medio de la investigación se conoció que Jery Orozco Chávez, la hermana de la víctima viajó desde Yacuiba (Bolivia) a Salta para buscar el cuerpo que se encontraba en la Morgue Judicial. “Quiero llevarla para velarla como corresponde y que mi mamá encuentre consuelo, al menos déjenme darle a mi madre la oportunidad de darle cristiana sepultura a su hija", suplicó.

No obstante en las últimas horas la familia de la mujer hallada sin vida salió a reclamar que no solo no les habrían dado el cuerpo para llevarlo hasta Bolivia, sino que éste se lo dieron a su suegra quien lo enterró en Salta, acto que les causó consternación y desconsuelo.

Según informa el medio Frente a Frente, la familia había requerido a la Fiscalía interviniente llevarse el cuerpo pero para eso debían constatar que la víctima era de nacionalidad boliviana. Tampoco se los habrían dado para sepultarlo aquí.

Es por eso que los familiares viajaron hasta Yacuiba para buscar los documentos requeridos. No obstante y en base a lo que dice el medio citado, el cuerpo fue entregado el sábado, alrededor de las 10.00 horas a su suegra. Lo único que le hicieron saber a la familia es que ni bien recibieron el cuerpo, fue sepultado.

"Así se vela en Yacuiba a Yolanda y allá ya fue enterrada por desconocidos, ¿quien fue a su funeral?”, aseveró Fabiana, cuñada de la mujer. “Ni un hermano ni un hermana, ni su madre ni su padre, ni sus hijas. Un episodio en sus vidas que nunca podrán cerrar", lamentó sobre lo que pasó.

"Es algo que quedara abierto al dolor y a la incertidumbre de no haber visto ni llorado el cuerpo de un ser tan querido”