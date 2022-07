En el Hospital de Apolinario Saravia atenderán profesionales del IPS

Los próximos jueves y viernes especialistas de ginecología, gastroenterología, cardiología, pediatría, neurocirugía y clínica médica brindarán atención con turnos programados. Esto se da en el marco del programa “IPS cerca tuyo”.

La iniciativa busca favorecer la accesibilidad a las diversas especialidades médicas para la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de patologías crónicas.

Es por esto, que profesionales especializados en ginecología, gastroenterología, cardiología, pediatría, neurocirugía y clínica médica brindarán servicios en el hospital Ramón Villafañe, cabecera del área operativa, el jueves 7 en el horario de 15:30 a 21; y el viernes 8, de 9 a 13 y de 15:30 a 21.

Para solicitar un turno se debe enviar un mensaje por WhatsApp al 3877668075 o bien de manera personal, en la subdelegación del IPS, ubicada en pasaje 20 de Junio 180, de 8 a 13 horas.

Se debe tener en cuenta que a los afiliados no se les solicitará orden de consulta ni arancel diferenciado. Quienes no posean obra social podrán acceder a la atención abonando de manera particular.