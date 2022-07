El drama de la educación en la Comunidad Sopota: sin escuela y sin clases hace 2 semanas

La Comunidad Sopota, del departamento San Martín, reclama mejores condiciones para que los niños puedan estudiar. Hacen dos semanas que están sin clases en el anexo de la escuela de El Traslado.

Al respecto, Ramón Frías, referente de la comunidad, contó a Video Tar Noticias que son 23 los chicos que reciben educación en un aula prefabricada con troncos y chapas.

“Nosotros hemos hecho de nuestras propias manos, hemos ayudado y puesto todo lo que teníamos que poner. Hicimos un cerramiento donde va a ser la escuelita para que le den clases a los chicos”, dijo.

En este sentido, detalló que el maestro de los niños tuvo un accidente con su moto y quedó muy golpeado, razón por la cual no está yendo. “Él tendría que tener a donde dormir y no tiene donde quedarse, él tenía que irse a dormir a 20 kilómetros desde donde estamos. No hay ayuda de nadie”, expresó.

Además, aseguró que otro grave problema que tienen es que no saben con exactitud de que municipio dependen. “De Ballivián nos mandan para Mosconi, y después me mandan a Tartagal. Así se lavan las manos y así nos tienen”, manifestó.