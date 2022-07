Salteño fallecido en Bolivia: ¿Qué opina la gente del caso y el cobro a extranjeros?

Siguen las repercusiones en torno a la muerte de Alejandro Benítez, un profesor oriundo de General Mosconi quien, tras un accidente hallándose en Bolivia, falleció luego que se negaran a atenderlo por tener pesos argentinos. ¿Qué están opinando los salteños sobre este caso?

A través de las redes sociales de InformateSalta los usuarios y seguidores de nuestro medio estuvieron dando su parecer de lo ocurrido, lamentando lo que pasó pero considerando factible que aquellos extranjeros que necesiten atenderse paguen por los servicios médicos, como pasa cuando los argentinos deben recurrir a los sistemas de salud en los países limítrofes.

“En ningún país del mundo la medicina para el extranjero es gratis”; “Lo apruebo totalmente”; “Cobrarles en dólares”; “Obvio, que paguen el doble de lo que vale el tratamiento”; “Si no hay reciprocidad gubernamental, que se cobre, y que en los hospitales públicos se mantenga la prioridad de atención para los residentes de Salta”, fueron algunas consideraciones sobre este proyecto para que no haya gratuidad en la atención médica a personas de otros países.

Hubo también voces que se refirieron a la falta de reciprocidad entre Argentina y otros países. “Los bolivianos cruzan la frontera y los atendemos igual, encima vienen a cobrar planes acá. Allá ya hicieron morir a uno. Triste pero es la verdad!”; “Me parecería mejor tener atención en otros países pero la verdadera respuesta es que eso nunca va a pasar, así que por lo tanto estaría bueno que la atención pública en la Argentina sea solo para ciudadanos argentinos, y el resto que paguen así como lo hacemos nosotros q en cada lugar q vamos!!”, son ejemplos de estas posturas.

También están quienes lamentan lo que pasó pero que no les parece correcto el “ojo por ojo”, como lo llamaron, e incluso hablaron de xenofobia. “Todos indignados (con razón) por el abandono de persona de un compatriota, ¿y cuál es la respuesta? hagamos abandono de personas nosotros también, la gran "ojo x ojo"; “Dejen de alimentar la xenofobia, x favor un poco de responsabilidad ciudadana”; “Es más importante la eterna pelee de la atención gratuita en los hospitales argentinos que el abandono de un ser humano??? Me parece que están mirando para el lado equivocado. No creo que sea el momento para revivir esta disputa”, consideraron quienes se animaron a hablar.

Vale sumar los comentarios que se suscitaron luego que el presidente de Bolivia, Evo Morales, pidiera disculpas por el fallecimiento de este salteño en su país: “No hacemos nada con las disculpas”; “Y q arreglamos con las disculpas?”; “Lo políticamente correcto es disculparse en las redes, pero su país debería saber lo que es hermandad”.