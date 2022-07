Habló la familia del niño que denunció un abuso sexual en Barrio San Benito

El fin de semana una denuncia de abuso sacudió a los salteños, un niño le dijo a su familia que fue secuestrado y abusado a la salida del colegio. Es por esto que su madre realizó la denuncia, en las últimas horas la mujer rompió el silencio y dialogó con diferentes medios.

Respecto al estado de su hijo, Susana aseguró que se encuentra “por ratos bien y por ratos hay que distraerlo, y contenerlo. Recién hoy se comunicaron desde el Ministerio. Ese mismo día fuimos con mi hijo y dimos con los changos estos, son dos. Me dijeron que uno tiene antecedentes por homicidio y el otro por robo”.

El hecho habría sucedido cerca de su casa, “a cuatro cuadras, él estaba en la esquina (del colegio) esperando cuando se acercó un chango y lo agarró de los pelos, le dijo que se callé. Mi hijo le metió una patada y salió corriendo, al correr lo agarró una moto. En la moto le ponen una bolsa en la cabeza y lo llevan al domicilio este que supuestamente es una verdulería”, explicó la mujer a QuePasaSalta.

Por fortuna, asegura la mujer, “mi hijo logró escapar, dio varias vueltas y cuando iba corriendo por las canchas se cae y ahí es cuando lo encontré llorando. Encontramos un móvil (policial) y fuimos a hacer la denuncia, el oficial que estaba en ese momento no me quiso tomar la denuncia porque dijo que ‘quizás estaba inventando’”.

Por su parte, Mónica, la abuela del menor comentó que la maestra “dijo que ella estuvo en ese horario, pero no fue así porque cuando salió el hermano mayor no estaba y no había ningún efectivo policial sólo había otros tres chicos”.

"Fue la doctora y me dijo que si hubo un abuso reciente"

Sobre la seguridad en la escuela comentó: “Lo que sabemos es que no había nadie, pero sabemos por los padres que casi nunca hay policías es por eso que nosotros estamos pidiendo que haya más seguridad. Lo que pasó con mi nieto le podría haber pasado a cualquier otro chico”, continuó detallando.

La situación que viven “es horrible, la verdad que no se lo deseo a nadie. Tengo que estar ahora viéndolo llorar todo el tiempo”, comentó la madre quien agregó: “Cuando estábamos en la comisaría, nos llevaron al CIF, fue la doctora y me dijo que si hubo un abuso reciente”.

“Nos vamos a juntar el miércoles a las 15 en la escuela para pedir más justicia, seguridad”, finalizaron.