Suba repentina de casos COVID, ¿a qué se debe y qué está ayudando a que aumenten?

Fue noticia en las últimas horas el aumento de casos de coronavirus que se reportó en Salta, donde según los datos del reporte semanal la cantidad de personas contagiadas con el virus tuvo un salto de 195 casos a 366 entre informes, como así también las consultas por sintomatología relacionada a la enfermedad.

Al respecto de esta situación InformateSalta se comunicó con el doctor Bernardo Biella para analizar el panorama epidemiológico y saber por qué se dio este incremento de personas contagiadas. “Estamos en una etapa en la que el frío, la falta de uso del barbijo y la vida habitual que realizamos hacen que haya una mayor circulación de los virus estacionales, el virus sincicial y la influenza junto al coronavirus”, explicó primeramente.

A esto sumó que, con este caldo propicio, “al haber mayor cantidad de sintomatología y al ser más agresivos los virus en invierno, hay mayor cantidad de consultas, lo que lleva a un mayor número de casos” detectados consecutivamente.

En este punto el doctor analizó cómo las bajas temperaturas influyen al contexto de contagios. “El frío baja las defensas que trabajan mejor a mayor temperatura, a baja temperatura pierden capacidad de ataque contra los virus y bacterias, eso hace que la lucha entre virus y el cuerpo la ganen los primeros, manifestándose de forma más fuerte y agresiva”, subrayó los detalles.

No obstante el profesional llevó calma a los ciudadanos en medio de esta preocupación. “Para dejar tranquila a la población, la tasa de internación de pacientes con coronavirus es baja, no hay saturación de camas y es un tema que tiene que dejarnos tranquilos, vamos a poder asistir a los pacientes sin generar temor a no encontrar una cama en caso que necesitemos una”, aseveró.

Dicho esto llamó a tomar los recaudos necesarios, destacando la necesidad del uso del barbijo en los lugares cerrados y de poca ventilación. “Sugiero que usen el barbijo ante el frío, cuando estén en reuniones con mucha gente o cuando vayan en transporte público, cuando hay mayor cantidad de personas en los colectivos cerrados, hay mayor circulación viral”, indicó.

Como última recomendación también solicitó que la gente aproveche para completar los esquemas de vacunación, tanto contra el COVID-19 como para la gripe. “Deben completar esquemas, los que no se pusieron la vacuna contra la gripe también deben hacerlo, eso ayudará a fortalecer el sistema inmunitario, usen las vacunas ya que hoy no hay que esperar para colocárselas”, concluyó.