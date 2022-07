Comedores en alerta por la inflación: “No podemos recibir a la gente”

La situación económica del país es cada vez más difícil y en este último tiempo muchas más son las personas que a diario concurren a comedores o merenderos barriales en busca de un alimento, que muchas veces, es el único en el día.

En diálogo con Ilda Maidana, encargada de un merendero ubicado en la zona norte de la Ciudad de Salta, confirmó que la situación es cada vez más dura. “Estamos cocinando, pero no como antes porque no tenemos para solventar los gastos, estamos con lo que podemos. Antes brindábamos segundo plato, postre y merienda, pero ya no damos más merienda y muchas veces sopa y postre tampoco”, contó.

Explicó que la leche está carísima al igual que la carne, que es lo que más necesitan a diario. “Hay gente que quiere venir, pero no podemos recibirla porque está todo muy muy caro y no nos alcanza”, añadió.

“Tuvimos que mermar la cantidad, si usábamos 20 kilos de carne, ahora usamos 15, y tratamos de hacer que eso alcance. Todo lo que estamos haciendo ahora es fiado, el pollero y la verdulería nos fía. Estamos viendo de empezar a vender pan para dar de comer”, dijo.

Por último, agregó que están cocinando con el dinero que la provincia y la municipalidad le dan mensualmente, “pero no nos alcanza para nada”. En total entre grandes y niños son 300 personas las que van a diario a comer, y ahora que no entregan la copa de leche en las escuelas por las vacaciones, van más a retirar su plato.

Aquellas personas que quieran colaborar con este merendero, pueden comunicarse al teléfono 3874 851549 o al 3875335524.