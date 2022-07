“La necesidad de obra pública es un denominador común de los 60 municipios”

Tras las reuniones mantenidas con funcionarios de Nación en Buenos Aires, Daniel Moreno, presidente del Foro de Intendentes, en Sin Vueltas, programa de InformateSalta que se emite por Somos Salta, aseguró que el balance es altamente positivo ya que “salieron planes y programas muy buenos para todos los municipios”.

En la oportunidad, señaló que la prioridad siempre es la obra pública. “Es sumamente importante porque todos los municipios tenemos la necesidad de obra pública, siempre a pesar de que los 60 municipios tenemos necesidades totalmente distintas, la obra pública es un denominador común que siempre está pendiente y siempre lo necesitamos”, enfatizó.

En ese sentido, agregó que desde el Foro trabajan para los 60 municipios y no tienen color ni bandera política. “No nos interesa, nosotros lo que queremos es trabajar y bajar obras hacia los municipios, trabajamos en esa línea y por ahí hay funcionarios de Nación que no entienden que somos un grupo bastante unido y queremos seguir trabajando en esa línea, hoy la gente necesita que trabajemos todos unidos por la necesidad de cada municipio”, enfatizó.

También pidió rever la ley de coparticipación. “Yo siento que hay que modificar la ley hace 10 años, soy intendente desde 2011 y siempre hubo una diferencia muy notable, habría que cambiarlo”.

Por otro lado, se refirió a la polémica de los subsidios. “Esta semana estuvo el gobernador peleando, hay un tema puntual que es la luz en Salta, que estamos viendo la gran diferencia que hay de hace dos o tres meses hacia hoy, una factura antes pagaban 2 mil y hoy pagan 6 mil o 7 mil, hay que seguir peleando, el federalismo tiene que existir y es una lucha que la tenemos que dar entre todos”, apuntó.

También se refirió a los cuestionados planes sociales. “Cuando empezó a hablarse del tema no tenía drama en hacerme cargo de esto, a nosotros los intendentes si nos serviría que la gente trabaje para el municipio, pero hay que crear algo paralelo, una organización o una cooperativa para que ellos tengan la autonomía y la posibilidad de ganar un poco más, me parece que esa es la idea, crearle algo paralelo para que puedan trabajar el doble pero después puedan ganar un poco más porque lo que están ganando creo que hoy no te alcanza”.

En ese marco, indicó que hay que “liberarlos de las organizaciones sociales” y que a los planes los manejen las facultades. “Le va a dar la posibilidad de estudiar a la gente que quiere seguir estudiando, la va a capacitar en algún oficio o algún emprendimiento, por otro lado le va a decir al intendente mirá nosotros tenemos tantas personas, si vos querés podés hacer que trabajen esas 4 horas pero nosotros vamos a ser los agentes que lo vamos a controlar, con una planilla donde va a ser la asistencia el horario, etc., lo cual me pareció buenísimo”.

Con respecto a la situación económica de los municipios, indicó que para pagar el aguinaldo 39 de las 60 comunas debieron pedir un préstamo a la provincia a devolverse en 6 cuotas. “Yo creo que vamos a tener que hacer varias cosas y vamos a tener que seguir buscando alternativas, conseguirle trabajo a la gente, yo creo que la gente necesita más capacitación, más incentivo".

Para cerrar, destacó las gestiones del gobernador Sáenz en Nación y se mostró confiado en que logrará la reelección. “Nosotros creemos positivamente que tenemos un gobernador que es un muy buen gestor, un muy buen administrador y la verdad que tener un gobernador así que va a Buenos Aires y cierra un ministerio y dice por favor necesito una reunión con todo el gabinete, eso nunca lo he visto, él arma su propio gabinete con los ministros, es como algo distinto, lo veo reelecto”, concluyó.