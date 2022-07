Personal retirado de la Policía y penitenciarios reclamaron por pagos atrasados

Durante la mañana de este miércoles, efectivos retirados de la Policía y del Servicio Penitenciario estuvieron manifestándose por el centro capitalino en reclamo por el pago de haberes atrasados, la pérdida de valor adquisitivo de esos pagos, su sindicalización, entre otros puntos.

Los integrantes de la fuerza de seguridad se concentraron en plaza Belgrano, frente a la Jefatura de la Policía y de ahí partieron por las calles céntricas, recorriendo sitios como plaza 9 de Julio, entre otros.

“Estamos movilizándonos y no es la primera vez, ya tuvimos un acampe, no podíamos cobrar el 2021, recién nos fue abonado en mayo del 2022, con la inflación que hay está re licuado” el pago, aseveró Verónica, una de las protestantes en diálogo con el medio Periodismo Joven.

“Ahora no podemos cobrar el 2022, las paritarias se cerraron en febrero, ya estamos en julio y no podemos cobrar la actualización”, sumó sobre la situación que estarían atravesando agregando cuestiones burocráticas como decretos que no se firman y que les siguen causando retrasos.

“Hasta ahora no tenemos fecha de pago ni de cobro, Anses no ha dictaminado conforme lo que se le ha enviado desde Salta, pidieron un nuevo instrumento legal para que nos carguen los datos y liquidarnos”, especificó la mujer quien contó que sus distintos malestares se los pudieron hacer conocer al ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, quien se comprometió a tomar medidas.

Otra demanda es “la sindicalización, también lo estamos pidiendo, para la Policía y el Servicio Penitenciario así podemos tener nuestras propias paritarias”, recalcó sobre esta necesidad.