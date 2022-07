Inés Liendo: “No vamos a convalidar proyectos que vienen desde el Gobierno Nacional”

Sin haberse formalizado la convocatoria al diálogo con la oposición que se propuso el Gobierno para superar el agravamiento de la crisis económica en las últimas horas: los presidentes de los tres partidos que integran Juntos por el Cambio negaron haber mantenido contacto con representantes del oficialismo y advirtieron que no hay espacio para buscar consensos.

“El lugar del diálogo es el Congreso” respondieron desde Juntos por el Cambio. InformateSalta dialogó con Inés Liendo, referente del PRO en Salta, quien manifestó que el diálogo siempre se tiene que mantener en la política, “pero no tiene sentido cuando te sentás a conversar con un equipo que en la práctica te han demostrado que no cumplen con su palabra, que no son sinceros con el planteo de los problemas”.

Liendo agregó que “ya nos ha pasado de que involucren a Juntos por el Cambio en decisiones a las que nosotros nos opusimos. No vamos a convalidar proyectos que vienen desde el gobierno. No se puede hablar con personas que no respetan la palabra y que encima ni entre ellos mismos están dialogando”.