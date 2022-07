Para el PO, los dichos de Grabois "son un montaje para no quedar mal parado"

Así lo afirmó Cristina Foffani, dirigente del Partido Obrero en Salta. “Pensamos que Grabois forma parte del gobierno y durante estos 2 años de Alberto Fernández ha sacado a la gente de la calle a pesar de todos los problemas económicos que vivimos”, dijo.

Lo que sucede es que Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), brindó un polémico discurso en el que apuntó al gobierno y denunció que "están bancando el parche a costa del hambre". "Es fácil, Alberto, te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más", esbozó.

Sobre esto, Foffani continuó siendo muy crítica y en diálogo con InformateSalta dijo que siente que la base social de ellos (MTE) está sufriendo lo mismo que el resto de los trabajadores, pero como el líder nunca tomó posición sobre esta situación, ahora empieza a sentir la presión de sus bases.

Por otra parte, señaló que las nuevas medidas que perjudican a los trabajadores, “lo obligan a hacer por lo menos un acting en donde quedar bien”. “Ahora entonces se ve obligado a salir a la calle y hacer este tipo de declaraciones estruendosas”, afirmó.

Dijo que, de no salir a hablar, habría un problema y es que “si no, es la Unidad Piquetera y el Polo Obrero al parecer, los únicos que salimos a la calle para combatir semejante ajuste que impone Batakis”.

“Está cumpliendo en cierta medida lo que hace la CGT, que convoca a un paro que no solo es tardío, sino que no es contra Fernández, es contra los formadores de precios”, agregó y dijo que pidieron que se unan a la Unidad Piquetera para salir a las calles.

Sus dichos son pura demostración para no quedar atrás, nada más. Decir que corra sangre es una tontería grandilocuente

“Parecen muy altisonantes las palabras, pero no quiere denunciar al gobierno, solo le dice “hace algo”, pero a eso se lo puede decir cualquiera. Él no es cualquiera, podría salir a las calles con nosotros y exigir que se termine con todo esto. A pesar de que utilice este discurso como combativo o llamando la atención de la opinión pública, para nosotros es un montaje para no quedar mal parado”, agregó para finalizar.