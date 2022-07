Problemas en el Aeropuerto: "Lo lógico hubiese sido sacar el avión y no cerrar 12 horas"

De las noticias más resonantes del fin de semana se encuentra lo ocurrido en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes cuando un avión sanitario comprado por la provincia de Río Negro aterrizaba en Salta para hacer su ingreso al país, pero al proceder con dicha maniobra tuvo un siniestro, tras el cual la terminal de vuelos permaneció cerrado 12 horas.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se debería haber procedido? Al respecto de estas cuestiones Ramón Galván, ex director del aeropuerto salteño, dialogó con FM Aries donde analizó lo acontecido, considerando que el cierre por medio día fue excesivo ante el problema que tuvo la aeronave.

“El problema de ayer particularmente es que este avión hizo un aterrizaje y reventó dos ruedas, fue un incidente, no un accidente”, aseveró primeramente agregando que ante este tipo de sucesos el jefe actual del Aeropuerto debe evaluar la situación, tomar todas las pruebas necesarias para la investigación pertinente y despejar la pista.

“Debe darse aviso a la Administración Nacional de Aviación Civil, el jefe debe evaluar, sacar fotos, tomar todas las pruebas para cuando llegue la junta investigadora de accidentes”, explicó sobre el proceso. No obstante “fue solamente un reventón de dos ruedas, por criterio tengo que tomar todas las medidas necesarias y desplazar la aeronave para operar en el aeropuerto, más en las condiciones que se dieron ayer donde estaba repleto de turistas, se demoraron 12 horas”.

“Si no hubo rotura, si no se desplegó el tren, no quedó el avión desparramado, lo lógico hubiese sido sacarlo lo más rápido posible y no tener el aeropuerto 12 horas cerrado”

Dicho esto Galván apuntó contra una segunda pista del aeropuerto, la auxiliar 0224 a parte de la principal 0119, que si bien había sido acondicionada y reparada, no se está usando y eso es llamativo, pensando en la necesidad que la terminal de aviones pueda seguir operando. “La pista auxiliar está degradada, se les hizo un mantenimiento que duró muy poco y se le bajó la categoría, ya no es pista sino calle de rodaje, y esa pista estuvo muchos años en servicio”, aseveró.

A esta hora

“Las operaciones se reactivaron ayer, vuelos llegaron después de las 19 horas, en el día de hoy el servicio está normalizado”, informó esta mañana Juan Armanino, del Gremio Aeronáutico de Salta, a través de un video donde daba a conocer el panorama en las primeras horas del lunes.

Lamentando los inconvenientes ocurridos con los pasajeros, quienes no dudaron en manifestar su enojo y disconformidad al no poder proceder con sus viajes, Armanino les requirió un poco de tranquilidad. “Pedimos a la gente que tenga paciencia, estamos haciendo todo lo humanamente posible para ayudarlos, entre hoy y mañana se reubicará a todos los pasajeros”, prometió.

“Esperamos solucionar todos los problemas, que los pasajeros tengan un poco de tolerancia con el personal”