“Ley Salvador”: proteccionistas pelean por una norma que prohíba los criaderos de perros

Salvador, un caniche, que murió hace 2 semanas en medio de una lucha contra una enfermedad genética, llevó a que proteccionistas de Salta empiecen a pensar una Ley que proteja a los perros de los criaderos.

En diálogo con InformateSalta, María, la mujer que cuidó a Salvador hasta el último momento, contó que tanto a él como a su hermana Luz, los dejaron abandonados en la puerta de una casa de una señora en Villa Cristina.

“Tenían problemas genéticos, nacieron así, sin poder caminar, inválidos, sin músculo. Fue en octubre del año pasado. Y ella me preguntó si los podía tener, no tuve otra opción que aceptar porque ella no los podía tener. Me lo trajeron y así empezó la lucha con los dos, la hermanita se me murió en las manos, le dio un paro, la llevé a la veterinaria corriendo, fue una muerte súbita”, dijo.

En este sentido, detalló que Salvador estuvo en tratamiento de fisioterapia, intentando que pudiese caminar, aunque sea con un carrito, lo que no se logró y hace 14 días el también falleció.

María indicó que sospechan que ambos perritos nacieron en un criadero, todos los veterinarios que lo vieron le explicaron que los problemas genéticos que tenían se debe a cruzas entre madres e hijos o entre hermanos.

“Nosotros lo que queremos es tratar de terminar con estos criaderos, que salga una ley que los ampare. Yo no estoy en contra de la venta, pero los criaderos se acostumbran a tener plata fácil, hacer parir a las perras para eso”, manifestó.

Finalmente, adelantó que una de las madrinas de Salvador era Nicole Sasso, una reconocida proteccionista, quien tuvo la idea de empezar a redactar una ley, que lleve el nombre del perrito fallecido y de la que ya tienen un borrador.