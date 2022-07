Saulo: Mientras el caso va y viene de juzgados, afirman que cada día se suman damnificados

Los casos referidos a estafas por parte de financieras han sido de los temas más resonantes por estos meses. Junto a la causa de Ríos & Asociados, la otra que también marca cancha es la de Saulo Capital, donde sus damnificados están reclamando la falta de inacción y de respuestas, principalmente de la Justicia que no toma medidas.

Al respecto de este tema el abogado querellante Facundo Burgos dialogó con CNN Salta -94.7 MHZ- donde hizo énfasis en esta inacción por parte de los juzgados, cómo la causa va y viene sin avances, mientras que se siguen sumando damnificados que piden la restitución del dinero sustraído.

Primeramente recordó que el caso fue y vino del fuero federal luego que el Juzgado local se declaró incompetente, junto a maniobras que las consideró como irregulares ya que la jueza, tras dictar la resolución donde se afirma justamente incompetente, en menos de 24 horas pasa todo el material a la Justicia Federal, sin respetar plazos mínimos o interponer recursos desde las partes. “A mi me llamaron y me preguntaron si iba a apelar, me pareció algo inédito, lo terminé haciendo y tuvieron que traer todas las actuaciones, devolverlas al juzgado original, el de Garantías”, aseveró.

“No logro entender por qué las cosas no se hacen de forma prolija, la Justicia tiene sus plazos para las contestaciones, aquí el Juzgado en 24 horas hizo corte y pegue, mandó a la Justicia Federal sin importarle la ley de fondo ni los 4000 y pico de víctimas de la estafa, fue bochornoso”, les recriminó el abogado.

Dicho esto profundizó que el caso de Saulo se refiere “a una estafa de más de 500 hechos denunciados y el proceso lo pasaron de manera totalmente arbitraria, falta de orden procesal, tendrían que haber corrido vista a los abogados defensores, querellantes, para ejercer los derechos de defensa”.

Mientras tanto Burgos enumeró que el número de personas damnificadas no para de crecer. “Interpuse la querella el 27 de mayo y a la fecha sigue yendo gente a mi estudio para que la represente, tengo más de 230 personas representando, cada una con denuncia en mano, hoy por hoy son más de 500 denuncias, tengo entendido que no existe precedente de una persona que tena más de 500 denuncian en su contra y esté en libertad”, concluyó su parecer.