Desde la Cámara de Panaderos reclaman por la incertidumbre económica

El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, viajó a Buenos Aires para reunirse con diferentes funcionarios y organismos nacionales para en representación del norte del país y transmitir las dificultades que se viven.

En este sentido, durante una entrevista a CNNSallta-94.7 comentó: “Tuvimos aumentos muy fuertes en azúcar, margarina, levadura e inclusive teníamos un problema y es que en un mismo producto teníamos tres precios distintos de distribuidores. Entonces, yo no sé si el que me cobra barato todavía no se enteró de la suba”.

“En el norte tenemos muchas dificultades económicas, tenemos una sociedad carente de recursos. Más del 50% de nuestra sociedad es pobre”, continuó en la misma línea.

“A pesar de estar en un momento dónde hace frio, que deberíamos vender más la sociedad está con problemas económicos graves porque no es que aumente solamente el pan. Eso hace que la gente se conforme solamente con el pan francés y deje de comer por ahí una docena de medialunas”, agregó más tarde.

En este marco resaltó que mantuvo reuniones con funcionarios nacionales y se le transmitió las dificultades de las panaderías, y celebró que nuevos molinos se sumen a los acuerdos con el gobierno, “para Salta tenemos la suerte de que uno de los que ingresó es Molinos Cañuelas que tiene una planta en la provincia, pero no puede llegar a todos”.

A pesar de esto aseguró que, “probablemente y de acuerdo a cada colega los aumentos ronden entre un 10 y un 15% en lo que hace en las especialidades”. Por otro lado, el pan francés, oscilará entre los “$300 y $330”.