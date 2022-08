Una última vuelta: Tras 37 años, así fue la emotiva jubilación de un colectivero salteño

En medio de tanta noticias pálidas y difíciles que han acontecido en las últimas semanas, llega una buena y, en este caso en particular, emotiva al mostrar cómo la perseverancia y el esfuerzo tienen su recompensa: Luego de casi cuatro décadas, don Guillermo se jubiló como chofer de colectivo.

Luego de mucha dedicación, atravesar calor, frío o lluvia, aguantar por años los dolores de cabeza propios del tránsito en la ciudad, hacer malabares para abrirse paso en medio de las congestiones o las marchas de organizaciones sociales, por fin llegó el día en que este colectivero dio su última vuelta al frente de una unidad del trasporte urbano antes de calzarse las pantuflas por el tiempo que le plazca.

“Estoy acompañado de mi familia, de mi señor, mi hija, mi sobrina y mi nietita, me vienen a acompañar en mi última vuelta”, manifestó Guillermo en diálogo con Canal 7 Salta donde no ocultó su felicidad. “Me salió mi jubilación, a partir de mañana no trabajo más”, indicó tras 37 años de labor.

En este punto recordó que comenzó a trabajar como colectivos en agosto del 86, años después ingresó a la empresa El Cóndor, donde siguió llevando a los salteños a sus destinos y trámites hasta fines de julio. “Han sido muchos años, muchas lunas, pasaron muchas cosas, gracias a Dios nunca tuve un accidente ni nada grave”, se mostró agradecido.

¿Qué hará ahora que concluyó con sus labores, que aportó los años necesarios para retirarse, que tendrá tiempo exclusivamente para él? “Por ahora voy a tratar de descansar y de disfrutar un poco de mi vida, de mi nietita, de recuperar el tiempo con mi nieto, siempre trabajé y nunca pude hacer nada para mí”, planificó para concluir.

“Veremos qué me depara la vida de aquí en adelante”