Duras críticas en contra de Espert: “Hay un prejuicio y un estereotipo discriminatorio”

En las últimas horas, el diputado nacional José Luis Espert, se volvió tendencia después de decir que debería haber un límite en el control de natalidad “en los hogares pobres”, para que Argentina no se convierta “en una gigantesca villa miseria” y así evitar “subsidiar la pobreza” con los planes sociales.

“Uno no puede dar una AUH por cada hijo: hasta dos hijos te damos AUH, más no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza”, señaló Espert. Dijo que "si a cada persona beneficiaria de planes se le subsidia cada hijo que tiene, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad y hay que tener una paternidad responsable".

Sobre esto, una de las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declercq, en diálogo con InformateSalta dijo que le parece que es una concepción totalmente errada, y que habla del desconocimiento que se tiene de las políticas sociales y sobre el proceso de la reproducción, anticoncepción y aborto legal.

“Las estadísticas hablan de una baja de natalidad en Argentina, y también en Salta. Es un fenómeno complejo, no se puede hacer un análisis lineal de que la situación de vulnerabilidad tenga que ver con alta natalidad”, agregó.

Sobre esto añadió que tiene que haber información y educación sexual integral, “es una materia pendiente en Salta al no tener un programa específico, pero también tiene que ver con recursos de salud en materia de métodos anticonceptivos, pero no hay un plan ni presupuesto en esta materia”.

Por su parte, Gustavo Farquharson, delegado provincial de INADI en Salta, afirmó que claramente hay un sesgo discriminatorio en lo que dijo Espert. “En realidad, lo que hay que discutir serían cuáles son las políticas que se llevan adelante que posibilitan generar mejores condiciones de vida a los sectores más pobres”, afirmó.

“Hay una mirada, un prejuicio y un estereotipo discriminatorio que recaen sobre los sectores pobres. Pero esos son los sectores que no acceden a un montón de derechos, como educación o un trabajo en blanco”, añadió.

“No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza”, señaló Espert, y sobre eso Farquharson afirmó que “la pobreza no se subsistida, sino que surge por falta de políticas para que esos sectores salgan de la pobreza. Es un Estado que está presente y que busca garantizar derechos y una canasta básica alimentaria. Si los planes no existirían, sería mucha más la pobreza en Argentina”, finalizó.