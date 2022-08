Grande, durísimo con el Gobierno: “Mientras hablamos de Massa, no alcanza para llenar la olla”

El país atraviesa semanas de intensa incertidumbre política y crisis económica, junto a los cambios en el Gabinete de la Nación que llevaron a Sergio Massa a ser superministro de Economía. Con todos estos movimientos de tablero en un escenario complicado, el ex legislador nacional Martín Grande fue crítico con el gobierno de Albero Fernández, de quien lamentó que ha perdido el poder.

Así lo consideró en diálogo con InformateSalta donde primeramente reflexionó sobre la designación de Massa. “Mientras hablamos de su llegada, no alcanza para llenar la olla y los jubilados están en una situación escandalosa”, aseveró primeramente agregando que “está llegando como a la presidencia”.

Sobre este punto se explayó argumento que, a su parecer, los cambios de integrantes en el Gabinete han sido una especie de ‘golpe de Estado’ para sacar a Alberto Fernández del mapa. “Alberto se ha ido del mapa, aquí prácticamente se ha destituido a un presidente, fue su desacreditación total y absoluta, ya ni se lo escucha hablar, es un mero adorno”, aseveró Grande.

“Me causa pena lo que pasa en mi país, con un presidente que ha dejado de existir, no le queda ningún peso, ha perdido hasta sus amigos”

A la espera de los anuncios económicos que pueda realizar el entrante superministro, ¿le generan estos alguna expectativa? “No tengo expectativas mágicas, esto no es para Mandrake el mago, hay que hacer un ajuste, no sé si hay humor para hacerlo pero no queda de otra, para hacer cosas serias hay que subir tarifas, subirá el dólar y eso generará más pobreza… la situación es insostenible, habrá que hacer un esfuerzo durante muchos años”, puntualizó el diputado nacional mandato cumplido.

Grande también fue consultado sobre la designación de Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara de Diputados en el Congreso, medida que no fue acompañada por Juntos por el Cambio, espacio al que él pertenece. “Conocemos muy bien a Cecilia y sabemos que no es una persona equilibrada, no es una persona dispuesta al diálogo, no es la indicada para estar en ese lugar, se puso a una fanática y los consensos no se logran así”, criticó para concluir.