Se re "pudrió": apareció el amante de Wanda y contó todo

Wanda Nara sigue siendo noticia por estas horas. No solo por el pedido de divorcio a Mauro Icardi, que se supo a partir del audio que le envió a su empleada y que se filtró en los medios. Si no que aseguran que desde hace un tiempo tiene un amante.

Esta historia comenzó hace unos meses, cuando Wanda visitó de sorpresa nuestro país. En ese momento Agustín Longueira trabajó como seguridad privada de Wanda y las cosas entre ellos se mezclaron.

El hombre asegura que mantuvo en varias oportunidades relaciones sexuales con la rubia, incluso reveló que ella había quedado muy enganchada con la química que surgió de esos encuentros entre ambos.

"Siempre fui un caballero, trabajé siempre muy profesional. Todo lo que ella quiso lo tuvo, yo hice todo lo que ella me pidió", contó a un programa de radio.

"Lo único que te puedo decir es que con Wanda estuvimos las veces que quiso, donde quiso y cuando quiso", indicó sobre los encuentros sexuales.

"Ella dijo que no tenía ningún vínculo ni relación conmigo cuando no fue así. Eso me dolió más que nada, pero bueno, yo lo entendí que fue para salvar la pareja y la relación, para que no se hable de lo que pasó", señaló Agustín.