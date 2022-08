Coronel Moldes: El intendente denunció a la ex mandataria por usurpación

Crece el escándalo, acompañado del roce político, en Coronel Moldes por la toma de un galpón perteneciente a Trenes Argentinos. En esta oportunidad, el intendente Omar Carrasco denunció a la ex intendenta, actual concejal y titular de la Fundación Maros, Rita Carreras, por usurpación.

Es que Carreras realizó un acto en un galpón y aseguró que Trenes Argentinos le había firmado un acuerdo de comodato y se instaló allí. Según informó ElTribuno, desde Trenes Argentinos Infraestructura negaron haber firmado dicho documento.

Se debe recordar que, sobre la ex intendenta, Carreras, existen diversas imputaciones por distintos hechos de corrupción.

En estos días circularon imágenes del supuesto convenio entre Maros y Trenes Argentinos , pero el intendente Carrasco afirmó que no es la firma real de Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos. “Yo tuve contacto con él. Me manifestó desconocer esta firma que aparece al pie del comodato que muestra Carreras por ahí. No es la misma firma que aparece en el contrato en el que el funcionario rubrica con la Provincia las obras de despeje de vías del Ramal C-13", afirmo.

En la denuncia radicada, Carrasco remarca que Carreras exigía en la Municipalidad que se le entregarán las llaves del galpón de la estación ferroviaria pero no quería mostrar el convenio ni dejar una copia.

"Carreras había sido notificada por el municipio, el Gobierno de la Provincia y la Policía para que presente el comodato. Después de que no se le diera la llave, rompió un candado en presencia de la Policía", señaló el jefe comunal.

"Vamos a pedir la recuperación del lugar. Nosotros entendemos que nada de lo que se haga en Coronel Moldes debe ir en contra de lo que nosotros soñamos, los moldeños, que es la recuperación del Ramal C-13 y las instalaciones del ferrocarril. Entonces, ese lugar lo ocupa Trenes Argentinos y queremos que vuelva a tomar posesión. Si no tiene utilidad en ese sentido, que sea destinado para el municipio. La Intendencia presentó ante el Gobierno de la Provincia un pedido para hacer una usina cultural. Ese es el verdadero sentido y no hay que permitir usurpaciones como las que hizo Carreras", manifestó el jefe comunal de Moldes.