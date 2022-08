Pasajeros, entre la sorpresa y el rechazo, por la suba del boleto de colectivos

La Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT) dio a conocer hoy el nuevo cuadro tarifario del transporte público de pasajeros que entrará en vigencia desde la próxima semana en Salta, a partir del cual en la ciudad el boleto subirá $10,25.

Según se informó, el viaje costará $51,25 a partir del lunes 15 de agosto y a partir del 2 de enero del 2023, costará 61,50 pesos. En el caso del transporte interurbano del interior también tendrá una suba escalonada.

A partir de la noticia, InformateSalta realizó una encuesta callejera para conocer la opinión de las personas que deben hacer uso del transporte diariamente. Muchos no estaban enterados del aumento y todos se mostraron en contra de la medida.

Una de las personas encuestadas, sobre las paradas de Avenida San Martín, consideró que es un “robo” y detalló que debe gastar en 4 colectivos por día. “Es absurdo porque no aumentan el sueldo, no aumentan nada, la gente no puede pagar eso, más que no hay trabajo”, manifestó otra pasajera consultada.

A su vez, una mujer oriunda de Rosario de Lerma también expresó su rechazo. “No tendrían que subir porque están subiendo todas las cosas y realmente pagar el boleto, nosotros somos de Rosario de Lerma y pagar el boleto $100, es mucho. Yo cargo por día, cada vez que tengo que venir”, dijo.

Para un joven que esperaba abordar una de las unidades, es absurdo el incremento. “Para el servicio que presta SAETA y por los subsidios que recibe, no tiene lógica el aumento. Cargo 1000 pesos por semana para andar, es malísimo”, opinó.

Finalmente, una mujer, que se anotició a partir de la pregunta de InformateSalta, reflexionó que “sabemos que Salta siempre ha tenido el boleto más caro que otras provincias, pero entre tomarte un remis y venir en colectivo, prefiero venir en colectivo”.