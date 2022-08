Reclaman a PAMI una prótesis para una abuelita hace 4 años: "Parece que están esperando que muera"

Las historias de abandono o mala atención de PAMI son muchas y causan mucha rabia porque involucran siempre a los abuelitos o personas que más lo necesitan.

Este caso es el de una abuela de 78 años que espera un implante para su pierna hace 45 días, a pesar de que existe un recurso de amparo, debido a que todo fue producto de una mala praxis en el hospital Militar. Su hijo Mariano Baravalle dijo por Somos Salta.

"Esta internada hace 40 días, tenía un plan de tratamiento que era en tres etapas. Una primera etapa de limpieza de la zona de la cadera izquierda. Ella tuvo una operación en el hospital Militar que salió mal. A partir de ahí tuvimos que intimar al PAMI para que se haga responsable, el PAMI no lo hizo, tuve que ir al Juzgado Federal y sale un Recurso de amparo a favor y pudimos hacer este tratamiento".

En cuanto a la espera contó que cuando se internó para este tratamiento que busca revertir la mala praxis acontecida en el hospital Militar "tenía un plan de tratamiento que era en tres etapas. La primera etapa se hizo perfectamente, pudieron limpiarle y acondicionarle la zona. La segunda etapa también se pudo hacer, en esta se le ponía un clavo en la tibia por un sistema de tracción, y la tercera etapa era colocarle una prótesis 3D, pero hasta ahora no llegó la prótesis y no hay respuestas".

Mariano lamentó que su madre que ingresó caminando y en perfecto estado de salud, hoy hizo un retroceso "Son 40 días que mi madre esta en un estado preocupante, comienza a retroceder todos los avances que tuvimos. Mi mamá entró caminando y todo su estado de salud perfecto. Ahora esta en un estado de retroceso cognitivo y esta sedada".

"Al parecer desde el PAMI están esperando que mi madre se muera para ahorrarse una prótesis"

Desde PAMI, ante su insistencia y su reclamo, aseguraron que no hay "abandono" ya que su madre está siendo atendida. Incluso, se llamó a la empresa que debía realizar la prótesis pero no contestan y no se sabe si la prótesis se está realizando o no.