Una jubilada de PAMI debió acudir a la justicia para acceder a una internación domiciliaria

Siguen los reclamos en el PAMI. Una jubilada debió recurrir al juzgado para poder acceder a una internación domiciliaria. Gasta más de 10 mil pesos por mes sólo en pañales y tiras reactivas.

“El PAMI cada vez va quitándole más cosas a los abuelos”, cuestionó Nancy una mujer que debió tramitar un mes una internación domiciliaria para su mamá jubilada docente, en diálogo con FM Aries.

Además, detalló que con lo poco que cobra, debe afrontar altos gastos en insumos y que no consigue otros en la obra social de jubilados.

“Mi mamá trabajó 38 años en dos escuelas y su sueldo es 51 mil pesos. El PAMI le da una vez al año 50 tiras reactivas, es decir sólo cubren 50 días y yo a mí me cuestan mensualmente 7700 pesos porque tengo que hacerlo controles todos los días. En la farmacia le dijeron que no hay combustible y que por eso no están llegando los pañales y que no saben cuándo van a llegar. Ayer compré un bolsón de 50 pañales, que no me alcanza para todo el mes, y cada bolsón cuesta 2800 pesos”, detalló.

Asimismo, manifestó que la obra social no le garantiza disponer de un disponer de un medidor de glucosa.