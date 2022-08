Cómo convertir WAV a MP3 fácil y en línea

¿Te preguntas cómo convertir un archivo WAV a MP3? Este es un formato bastante utilizado hoy en día, pero que tal vez no te permite aprovechar al máximo su contenido, por ello, utilizar un convertidor de audio puede ser la solución. Sin embargo, no todas las herramientas procesan este formato o bien, no te ofrecen los mejores resultados, pero tranquilo, aquí hallarás la mejor solución en todos los sentidos.

Se trata de Online AudioConvert, una herramienta en línea que te facilita extraer y convertir a audio tus videos y sonidos. ¿Conoces opciones como esta? Seguro que sí, pero ninguna te brinda un método directo, fácil y rápido, así como gratuito, con resultados personalizables y de calidad.

Pasos para convertir WAV a MP3 fácil y muy rápido

Como ya has leído, la herramienta perfecta para convertir WAV a MP3 se llama Online AudioConvert y, además de permitirte transformar tus archivos, también cuenta con un método fácil de seguir en solo 5 pasos.

Antes de comenzar, debes saber que, si bien esta web procesa archivos WAV, también es compatible con muchos otros formatos de video y audio, siendo versátil para cualquier conversión que necesites.

Paso 1: Entra a Online AudioConvert



Con el navegador web de tu dispositivo, dirígete a la página de la herramienta. Realiza una búsqueda con su nombre o tipea “online-audioconvert.com” en la barra de direcciones, una vez dentro de la misma, cambia el idioma en la parte superior derecha.

Paso 2: Agrega tus archivos



Presiona el botón naranja central de la web para abrir el explorador de archivos, así podrás buscar el audio WAV; desplázate por el almacenamiento hasta poder subirlo. Lo mejor es conocer la carpeta donde se encuentra, para ahorrar tiempo, incluso puedes arrastrarlo y soltarlo en la web desde la ubicación.

Paso 3: Elige el formato de audio y calidad



En la parte de abajo, luego de subir los archivos, verás las opciones de conversión disponibles, en la pestaña “Opciones de audio”. Deberás seleccionar entre los diferentes tipos de disponibles y también las resoluciones, antes de continuar el proceso.



Paso 4: Inicia el proceso



Después de seleccionar tanto la calidad, como el formato, y si ya has agregado todos los archivos que quieres transformar, todo lo que debes hacer es presionar “Empezar a convertir”. Esto hará que la herramienta procese y prepare los archivos para ti.

Paso 5: Guarda los archivos



Cada WAV que agregaste será subido y convertido por separado, dando como resultado un botón de descarga para cada nuevo archivo. Para guardarlos, simplemente debes presionar el señalador junto a cada opción.



Parte 3. Esto es lo que Online AudioConvert tiene para ofrecer



Aunque convertir audio a MP3 es la principal función de esta herramienta, es una web que ha sido creada para brindar no solo los mejores resultados, sino también la mejor experiencia de usuario. Así, al emplear este servicio, puedes estar seguro de que no te encontrarás con sorpresas negativas ni con molestias, más bien, disfrutarás de:

Uso ilimitado



Olvídate de los tiempos de espera entre una conversión y otra, no tendrás que elegir cuál archivo transformar, ¡Porque puedes hacerlo con todos! Online AudioConvert es ilimitado en todo el servicio.

Descarga y conversión por lote



Sube, convierte y baja archivos por lote para ahorrar tiempo, pero también esfuerzo. Podrás agregar y procesar múltiples elementos de una sola vez, ya que es compatible con esta modalidad.

Compatibilidad garantizada



Otra gran ventaja de la herramienta, y es que, puedes acceder y aprovecharla desde cualquier equipo, bien sea un ordenador, un teléfono inteligente o una tablet. Además, apoya todos los Sistemas Operativos, por lo que, tampoco es un problema.

Servicio libre de anuncios



100% limpia de anuncios, ventanas emergentes y publicidades de cualquier tipo. Lo que le suma a la seguridad que experimentas al utilizarla.

Sin costos ni instalaciones



Todo el procedimiento lo completas desde la web, no necesitas instalar programas o extensiones, además, tampoco tendrás que pagar o suscribirte. Online AudioConvert está disponible de manera gratuita y anónima.

Proceso rápido



En cuestión de segundos ya verás tus archivos convertirse e igual de rápido los bajarás a tu almacenamiento como un nuevo audio. ¡Ya no perderás más tiempo!

Calidad y formato a elegir



Escoge entre los diferentes tipos de audio disponibles, desde MP3, hasta M4A u opciones especiales para PC, iOS y Android. De igual manera, lograrás elegir entre 3 diferentes resoluciones.

Online AudioConvert, tu mejor opción



No busques más, porque solo Online AudioConvert te ofrece el mejor servicio de conversión de archivos a audio. Una herramienta que destaca por su interfaz sencilla y amigable, su procedimiento fácil de seguir y, por supuesto, su funcionamiento gratuito.

Todo esto sin que afecte negativamente los resultados, de hecho, obtendrás archivos en la calidad que desees, en el formato que quieras y directamente en tu almacenamiento local.

Una vez que pruebes el servicio, querrás tener la web de Online AudioConvert en tus favoritos, a solo un clic para transformar tus archivos. Aprovéchala desde cualquiera de tus dispositivos y comienza a disfrutar de los audios ya mismo.