De artista callejero en las peatonales salteñas a militante en Venezuela: ¿Quién es Michelo?

El nombre de Michelo, conocido también como Diego Omar Suárez, volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública en las últimas horas. Salteño, artista callejero devenido en influencer viral, su actividad reciente en redes sociales genera atención permanente, tanto por el contenido que publica como por el contexto político en el que se inscribe.

Michelo se hizo conocido años atrás como un artista urbano que recorría peatonales con un traje robótico de elaboración propia, combinando performance, electrónica y baile. Ese personaje lo catapultó a TikTok, donde logró millones de seguidores y una fuerte visibilidad nacional. Desde Salta, y luego desde distintas provincias, sus videos comenzaron a circular masivamente, consolidándolo como uno de los creadores de contenido más virales surgidos del norte argentino.

Sin embargo, con el paso del tiempo, su perfil fue mutando. De los shows callejeros y el entretenimiento, Michelo pasó a ocupar un lugar cada vez más político y provocador en redes sociales. Esa transformación quedó en evidencia a partir de diciembre de 2023, cuando comenzó a publicar videos desde Venezuela, inicialmente mostrando fragmentos de hoteles de alta gama y, luego, posicionándose abiertamente como defensor del gobierno de Nicolás Maduro.

En ese proceso, las redes sociales se llenaron de registros suyos vistiendo prendas con los colores de la bandera venezolana, participando de bailes callejeros, comidas típicas y situaciones que buscaban mostrar un clima de normalidad y celebración, en contraste con las denuncias internacionales sobre la situación social y política del país. Sus publicaciones incluyeron mensajes contra Estados Unidos, ataques directos a figuras como Donald Trump y burlas hacia sectores libertarios, siempre con un tono confrontativo.

La figura de Michelo también quedó envuelta en polémicas personales y judiciales. En Argentina, registra antecedentes por episodios de resistencia a la autoridad e incitación a la violencia, además de denuncias más recientes vinculadas a sus expresiones políticas. En enero de 2025, el legislador porteño Yamil Santoro impulsó una denuncia penal en su contra por presunta apología del crimen e intimidación pública, en el marco de sus mensajes de respaldo al régimen venezolano.

A esto se sumaron versiones sobre una supuesta relación sentimental con Daniela Cabello, hija de Diosdado Cabello, uno de los dirigentes más influyentes del chavismo. Si bien hubo desmentidas y confusión posterior, las imágenes difundidas a fines de 2024 alimentaron el debate sobre el nivel de cercanía del influencer salteño con la cúpula del poder venezolano.

En paralelo, antiguos videos en los que Michelo calificaba a Maduro como “dictador” reaparecieron en redes, alimentando acusaciones de contradicción y oportunismo. Mientras tanto, él sostiene que es víctima de persecución política en Argentina y se presenta como “la voz del pueblo”, defendiendo lo que denomina la “verdadera Venezuela”, en oposición a lo que considera una “mentira mundial” difundida por medios y redes.

En las últimas horas, la atención volvió a centrarse en sus publicaciones, luego de que difundiera mensajes sobre los recientes bombardeos en Venezuela y lanzara nuevas provocaciones dirigidas a opositores y potencias extranjeras. Sus seguidores, detractores y analistas siguen de cerca cada movimiento, en un contexto regional marcado por la tensión política y diplomática.

Desde Salta, su provincia de origen, Michelo sigue siendo una figura que divide opiniones, pero sobre la que hay una certeza compartida: cada una de sus apariciones genera impacto, debate y repercusión inmediata. Y, por estas horas, todas las miradas están puestas en lo que vuelva a publicar.